RSC Anderlecht heeft maandag twee overbodige verdedigers uitgeleend. Bubacarr Sanne vertrekt voor de rest van het seizoen naar het Deense Aarhus, Vranjes gaat naar Charleroi.

Anderlecht plukte Sanneh in 2018 voor de recordsom van 8 miljoen euro weg bij het Deense Midtjylland, maar de 26-jarige Gambiaan kon in Brussel niet imponeren. RSCA leende de verdediger de afgelopen seizoenen al uit aan het Turkse Göztepe en KV Oostende.

Ook dit seizoen paste Sanneh niet in de plannen van coach Vincent Kompany. De Gambiaan moet nu bij de huidige nummer drie in de Deense competitie weer vertrouwen opdoen.

Ognjen Vranjes, een andere verdediger waarvan veel verwacht werd, vertrekt dan weer tijdelijk naar Charleroi. De 31-jarige international ligt in het Astridpark nog tot medio volgend jaar onder contract, maar kwam er dit seizoen niet verder dan vier competitiewedstrijden - allemaal in het begin van het seizoen - en mocht er dus vertrekken.

Vorig seizoen werd het enfant terrible al eens uitgeleend aan zijn ex-club AEK Athene. De Bosniër was in januari 2019 naar de Anderlechtse B-kern gestuurd, nadat hij zich onmogelijk had gemaakt na meerdere extra-sportieve incidenten. Hij steunde onder meer hooligans die een brandbom hadden gegooid, bleek een fascistische tattoo te dragen en een model beschuldigde hem van stalking en het uiten van doodsbedreigingen.

Ook de uitleenbeurt aan AEK werd geen onverdeeld succes en dus keerde Vranjes vorige zomer terug naar de Belgische hoofdstad. Na een schitterend seizoensbegin is Charleroi met de recente nul op vijftien zwaar teruggeslagen in de eigen competitie, richting de achtste plaats. Komende speeldag is OHL de tegenstander op Mambourg.

