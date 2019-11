Anderlecht heeft vrijdag zijn vijfde zege van het seizoen geboekt door Zulte Waregem met 1-2 te verslaan. Het komt zo voorlopig op de tiende plaats met 20 punten, twee punten verwijderd van play-off 1.

Bij Anderlecht stond Nacer Chadli voor het eerst sinds zijn blessure terug aan de aftrap. Een opvallende starter bij Zulte Waregem was de pas 17-jarige Jannes Van Hecke. De Brusselaars kwamen al in de vierde minuut op voorsprong. Kemar Roofe maakte goed gebruik van balverlies van Zulte Waregem en zette Chadli alleen voor doel, die de kans niet liet liggen. Zulte Waregem kreeg in de 32e minuut een gote kans op de gelijkmaker, maar Cyle Larin vond Hendrik van Crombrugge op zijn weg.

Diep in de tweede helft lukte het de Canadese spits wel. Peter Zulj liet zich vlak bij eigen doel makkelijk de bal ontnemen, waardoor Larin simpel kon afwerken (76.). De gelijke stand bleef wel niet lang op het bord staan, want vijf minuten later maakte Zulj zijn foutje goed door Roofe de 1-2 te assisteren (82.).