Anderlecht pakt in extremis punt in Moeskroen

Anderlecht is dinsdagavond op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League op het nippertje aan verlies in Moeskroen ontsnapt. Pas in de toegevoegde tijd maakte paars-wit gelijk vanaf de stip. De Brusselaars laten de kans liggen om in de top vier te springen.

© Belga