RSC Anderlecht heeft zijn eerste competitiezege onder speler-trainer Vincent Kompany beet. Zonder haar geblesseerde leider won paars-wit op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League met 1-0 van grote rivaal Standard.

Een doelpunt van Alexis Saelemaekers na een halfuur volstond voor de Brusselaars voor de overwinning. Anderlecht klimt in de stand naar de dertiende plaats, met vijf punten. Standard, dat alweer zijn tweede uitnederlaag leed, blijft leider met 12/18, maar Antwerp kan de Rouches later op de avond nog bijbenen als het wint bij Zulte Waregem.

Na een studieronde van zo'n twintig minuten nam Anderlecht voor eigen publiek de wedstrijd in handen. Standard kwam halfweg de eerste helft heel goed weg toen ref Laforge vergat een penalty te fluiten voor een harde botsing tussen Bokadi en Gerkens.

Anderlecht domineerde en dat resulteerde na 31 minuten in de openingstreffer. Na een knap hakballetje van Chadli trapte Saelemaekers de Brusselaars met een gekruist schot op voorsprong, 1-0. Het was voor de rechterflankverdediger, die dolgelukkig was met zijn doelpunt, zijn eerste goal op het hoogste niveau. Standard had geen reactie en Anderlecht dreigde nog voor rust met een kopbal van de vroeg ingevallen Vlap (net naast).

Na rust moest Standard komen en dat deden de Rouches ook. Een vrijschop van Mpoku en een kopbal van Laifis zetten Van Crombrugge aan het werk. De Anderlecht-doelman moest ook tussenkomen nadat Carcela na een geblokte vrijschop met zijn herkansing het doel viseerde.

Anderlecht pufte en kraakte en een wild schot van Cimirot ging rakelings naast. Paars-wit kwam via Amuzu even onder de druk uit, het schot van de ingevallen youngster scheerde de buitenkant van de paal. Een echt slotoffensief van Standard bleef uit. Het laatste fluitsignaal werd met een vreugdeuitbarsting gevierd in het Lotto Park.