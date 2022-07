RSC Anderlecht heeft zijn aanwezige fans in het Lotto Park zaterdagavond getrakteerd op een klinkende zege in de galamatch tegen Olympique Lyon. De bezoekers kregen een droge 3-0 om de oren.

Lior Refaelov (2.) had niet lang nodig om paars-wit op rozen te zetten. Inter-huurling Sebastiano Esposito (61.) speelde zich na ruim een kwartier in de tweede helft in de harten van de Anderlecht-aanhang door de marge te verdubbelen. In het slot van de partij diepte Francis Amuzu (81.) nog verder uit.

Felice Mazzu stuurde een typeploeg de wei in. Aan de overkant koos ook Peter Bosz nagenoeg voor zijn sterkst mogelijke opstelling. Jason Denayer ontbrak in het verliezende kamp met een aanslepende blessure.

