Op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League heeft Anderlecht zijn fans zondagmiddag verwend met een 7-2 zege tegen KV Mechelen. In een dol eerste kwartier na rust scoorden de Brusselaars drie keer. Paars-wit rukt dankzij de triomf op naar de subtop met 10/18, Malinwa staat 16e geposteerd met 7/21.

Benito Raman (23.) bezorgde Anderlecht halverwege de eerste helft de voorsprong. Hij profiteerde van gestuntel van belager Sheldon Bateau en klopte Gaëtan Coucke met een overhoekse bal. De thuisploeg zag er niet altijd even secuur uit achterin en Nikola Storm (37.) bracht de bezoekers met de rust in zicht opnieuw langszij na een knappe streep in de verste hoek.

Pleister op houten been

Na de pauze straften de jongens van Vincent Kompany vrijwel meteen nieuw aarzelend gedrag in de Mechelse defensie af. Jordi Vanlerberghe werd verrast door een subtiel opwippertje van Kristoffer Olsson, afgewerkt door Fiorentina-huurling Christian Kouamé (49.). Enkele minuten later was Kouamé (57.) een tweede keer trefzeker, toen hij een lage voorzet op maat van Sergio Gomez tegen de touwen prikte. En plots ging het snel: Michael Murillo (61.) trapte tegen zijn eigen gezicht, maar had het geluk dat de bal via zijn eigen gezicht in doel caprioleerde. Alweer was Gomez de aangever van dienst. De lat hield Lior Refaelov enkele minuten later van de 5-1. Invaller Francis Amuzu bracht die score alsnog op het bord een kwartier voor tijd. Yari Verschaeren (85.) en Joshua Zirkzee (87.) vervolledigden de zevenklapper. Een knappe vrije trap van oudgediende Onur Kaya (90.+1) in blessuretijd was niet meer dan een pleister op een houten been.

Later op zondag staan er nog vier wedstrijden op het programma in de hoogste Belgische voetbalafdeling. Om 16u geeft Gent Charleroi partij in de Ghelamco Arena en om 18u30 bekampen Luikse buren Seraing en Standard elkaar. Om 21u is het afsluitend uitkijken naar de kraker Genk-Union en gaat Kortrijk op bezoek bij OH Leuven.

Benito Raman (23.) bezorgde Anderlecht halverwege de eerste helft de voorsprong. Hij profiteerde van gestuntel van belager Sheldon Bateau en klopte Gaëtan Coucke met een overhoekse bal. De thuisploeg zag er niet altijd even secuur uit achterin en Nikola Storm (37.) bracht de bezoekers met de rust in zicht opnieuw langszij na een knappe streep in de verste hoek.Na de pauze straften de jongens van Vincent Kompany vrijwel meteen nieuw aarzelend gedrag in de Mechelse defensie af. Jordi Vanlerberghe werd verrast door een subtiel opwippertje van Kristoffer Olsson, afgewerkt door Fiorentina-huurling Christian Kouamé (49.). Enkele minuten later was Kouamé (57.) een tweede keer trefzeker, toen hij een lage voorzet op maat van Sergio Gomez tegen de touwen prikte. En plots ging het snel: Michael Murillo (61.) trapte tegen zijn eigen gezicht, maar had het geluk dat de bal via zijn eigen gezicht in doel caprioleerde. Alweer was Gomez de aangever van dienst. De lat hield Lior Refaelov enkele minuten later van de 5-1. Invaller Francis Amuzu bracht die score alsnog op het bord een kwartier voor tijd. Yari Verschaeren (85.) en Joshua Zirkzee (87.) vervolledigden de zevenklapper. Een knappe vrije trap van oudgediende Onur Kaya (90.+1) in blessuretijd was niet meer dan een pleister op een houten been.Later op zondag staan er nog vier wedstrijden op het programma in de hoogste Belgische voetbalafdeling. Om 16u geeft Gent Charleroi partij in de Ghelamco Arena en om 18u30 bekampen Luikse buren Seraing en Standard elkaar. Om 21u is het afsluitend uitkijken naar de kraker Genk-Union en gaat Kortrijk op bezoek bij OH Leuven.