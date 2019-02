Anderlecht rondt kapitaalsverhoging van 'meer dan 30 miljoen euro' af

In de nasleep van het onderzoek naar witwaspraktijken, fiscale fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal, besliste RSC Anderlecht om de betalingen aan niet-transparante makelaars voorlopig te bevriezen. Afgelopen week raakte bekend dat Mogi Bayat, één van de spilfiguren in 'Operatie Propere Handen', bezwarend beslag liet leggen op geld van paars-wit. Zijn vennootschap Creative & Management Group (CMG) maakte in een persbericht gewag van een financieel precaire situatie bij RSCA.

'Zever, gezever', reageerde voorzitter Coucke in De zevende dag. 'Anderlecht heeft geen financiële problemen. Iedereen weet dat hier heel veel werk was, maar alles loopt fantastisch. We zijn de fundamenten van iets moois aan het leggen. Vorige week nog hebben we een aanzienlijke kapitaalsverhoging afgerond, waardoor meer dan 30 miljoen euro binnenkomt bij de club.'

Coucke verdedigt de beslissing om bepaalde betalingen aan makelaars, zoals Mogi Bayat, voorlopig te staken. 'Voor we die soms rare facturen betalen, willen we duidelijkheid over de uiteindelijke begunstigden. Zo kunnen we vermijden dat we medeplichtig zijn. Die maatregel lijkt me niet meer dan normaal', aldus de sterke man van RSCA, die ook als voorzitter van de Pro League een strijd voert tegen malafide spelersmakelaars.

'Veel makelaars juichen toe wat we doen. Maar sommigen verzetten zich, gaan allerlei onwaarheden rondbuizen en krijgen daar in de pers een groot forum voor. Voor zulke mensen is er geen plaats in het Belgisch voetbal. Zowel binnen de Pro League als RSC Anderlecht wil ik het goede voorbeeld geven. Er moeten zaken structureel veranderen, zodat het nooit meer gebeurt.'

'Het verleden is het verleden. Het parket en andere instanties moeten alles uitspitten. En als er illegale dingen gebeurd zijn, moeten die aangepakt worden. Maar daar heeft de Pro League niets mee te maken', aldus Coucke.

'Ik heb geen zin dat er vier jaar na 'Operatie Propere Handen' een 'Operatie Propere Voeten' komt. Wij moeten ervoor zorgen dat dit een herstart wordt in het Belgisch voetbal. Wat de toekomst betreft, zetten we nu de normen. Met de juiste maatregelen naar het verleden en strikte regels naar de toekomst. En dan komen we er allemaal sterker uit.'