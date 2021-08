Anderlecht heeft zijn voorlinie dinsdag versterkt met de Nederlander Joshua Zirkzee. De 20-jarige spits speelt het komende seizoen in het Lotto Park. Hij komt op huurbasis over van Bayern München, zonder aankoopoptie, en moet de opvolger worden van de vertrokken Lukas Nmecha.

Zirkzee begon zijn opleiding in Nederland bij onder meer Feyenoord maar maakte al in 2017 de overstap naar de jeugdploegen van Bayern München. In december 2019 maakte hij zijn debuut in de eerste ploeg van de Duitse grootmacht en kreeg hij ook meteen zijn eerste minuten in de Champions League en de Bundesliga. Hij kwam sindsdien tot vier goals en één assist in zeventien duels voor de Beierse grootmacht. In de tweede helft van vorig seizoen verhuurde Bayern Zirkzee aan Parma. Dat werd - mede door blessureleed - geen succes.

Joshua zelf is verheugd om in Brussel te zijn. 'Na een telefoontje met Vincent Kompany was er meteen een klik. Ik voelde veel vertrouwen vanuit de club en de speelstijl en de filosofie spreekt mij enorm aan. Ik voel mij klaar om bij te dragen aan het team en de club te helpen om zijn doelen te bereiken.'

'Joshua is een jonge spits met een enorm potentieel', zegt sportief directeur Peter Verbeke. 'Het past binnen onze filosofie om hem verder te begeleiden in zijn ontwikkeling en tegelijk resultaat te boeken. Joshua kan een bal bijhouden, is goed in de combinatie en beschikt over een individuele actie. Op deze manier voegen we opnieuw extra kwaliteit aan onze kern toe.'

Zirkzee begon zijn opleiding in Nederland bij onder meer Feyenoord maar maakte al in 2017 de overstap naar de jeugdploegen van Bayern München. In december 2019 maakte hij zijn debuut in de eerste ploeg van de Duitse grootmacht en kreeg hij ook meteen zijn eerste minuten in de Champions League en de Bundesliga. Hij kwam sindsdien tot vier goals en één assist in zeventien duels voor de Beierse grootmacht. In de tweede helft van vorig seizoen verhuurde Bayern Zirkzee aan Parma. Dat werd - mede door blessureleed - geen succes. Joshua zelf is verheugd om in Brussel te zijn. 'Na een telefoontje met Vincent Kompany was er meteen een klik. Ik voelde veel vertrouwen vanuit de club en de speelstijl en de filosofie spreekt mij enorm aan. Ik voel mij klaar om bij te dragen aan het team en de club te helpen om zijn doelen te bereiken.' 'Joshua is een jonge spits met een enorm potentieel', zegt sportief directeur Peter Verbeke. 'Het past binnen onze filosofie om hem verder te begeleiden in zijn ontwikkeling en tegelijk resultaat te boeken. Joshua kan een bal bijhouden, is goed in de combinatie en beschikt over een individuele actie. Op deze manier voegen we opnieuw extra kwaliteit aan onze kern toe.'