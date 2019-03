Anderlecht: Rutten geïrriteerd door uitspraken Zetterberg over Verschaeren

Op de persconferentie na de thuismatch tegen KV Kortrijk (2-0) reageerde Rutten zichtbaar geïrriteerd op vragen over de uitspraken die Zetterberg vorige week in Sport/Voetbalmagazine deed over de 17-jarige revelatie Yari Verschaeren. Volgens de oud-speler van Paars-wit moet die werken aan zijn lange ballen over 40 meter.

Rutten is het daar absoluut niet mee eens. 'Daarin verschillen wij van mening', zei de Nederlander. 'Jonge spelers moet je niet zeggen wat ze moeten doen, jonge spelers moet je laten ontplooien in de kwaliteiten die ze hebben. Al dat andere gaat in de toekomst wel gebeuren.'

'Ik leg mijn spelers nooit op wat ze moeten doen. Zeker toptalenten niet, want die hebben dat van zichzelf.'

Iedereen heeft het recht om zijn mening te geven, nuanceerde Rutten. 'Maar als je onderdeel bent van het geheel, dan moet je soms gepast omgaan met wat je publiekelijk verkondigt.'

De reactie van Rutten vanaf 4:30 in de video

Zetterberg zit sinds kort niet meer naast Rutten in de dug-out, maar in de tribune naast voorzitter Marc Coucke en manager Michael Verschueren. Volgens Het Nieuwsblad is dat een keuze van Zetterberg zelf.