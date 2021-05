RSC Anderlecht en Antwerp hebben zaterdagavond op de tweede speeldag in de Champions' Play-off 2-2 gelijk gespeeld. Alle doelpunten vielen na rust, de bezoekers zagen zelfs nog twee treffers afgekeurd worden wegens buitenspel.

Beide teams leverden een draak van een eerste helft af in het Astridpark, waar welgeteld één kans te noteren viel. Antwerp gooide de boel dicht en de thuisploeg vond de openingen niet, met steeds het gevaar op een tegenstoot van de Antwerpenaren. Bijna leverde dat in het slot van de eerste helft de 0-1 op, maar Jordan Lukaku trapte na een nochtans goeie run vanuit een scherpe hoek onbesuisd over.

Als de verdediging van de tegenstander dan ook nog eens fouten begint te maken, wordt het helemaal een linke boel tegen de Great Old. Na een slechte controle van Elias Cobbaut ging Dieumerci Mbokani met het leer aan de haal en oog in oog met doelman Bart Verbruggen faalde de Congolees niet tegen zijn ex-ploeg: 0-1 via een fraaie lob van Mbokani, Anderlecht moest aan de bak om de eerste competitienederlaag sinds eind februari (0-2 tegen KV Kortrijk) te vermijden.

Klungelen

Gelukkig voor paars-wit ging ook Antwerp achterin aan het klungelen en op aangeven van Jacob Bruun Larsen devieerde Yari Verschaeren al snel de gelijkmaker in doel.

Qua efficiëntie kon het tellen, want de derde kans leverde meteen ook een derde doelpunt op in het Park, maar de treffer van Mbokani werd afgekeurd wegens eerder buitenspel. Een kwartier voor affluiten ontsnapte RSCA alweer, toen een tweede treffer van Mbokani werd afgekeurd wegens buitenspel.

De thuisploeg kon echter niet blijven ontsnappen: in de 82e minuut kwam Adrien Trebel te laat op Buta in de zestien en Mbokani trapte van op de stip de 1-2 tegen de netten. Een Antwerpse zege leek in de maak, totdat Matt Miazga diep in de toegevoegde tijd alsnog de 2-2 tegen de netten kopte.

In eigen huis onderuit

Met de puntendeling schieten beide teams niets op in het klassement. Antwerp en Anderlecht tellen nu allebei 31 punten, acht minder dan leider Club Brugge. Genk volgt na de zege van vrijdag op plaats twee met 34 punten. Antwerp en Anderlecht blijven zo na twee speeldagen nog zonder zege in de deze play-offs.

Paars-wit sprokkelde op de openingsspeeldag een punt op het veld van Club Brugge en is dus nog ongeslagen, Antwerp ging in eigen huis onderuit tegen Genk.

Op de volgende speeldag ontvangt Antwerp Club Brugge en gaat Anderlecht op bezoek in Genk.

