Anderlecht is zondag niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen KV Mechelen op de 29e speeldag van de Jupiler Pro League. De twee doelpunten van de avond kwamen er vanop de stip.

Anderlecht komt als vijfde in de tussenstand naast Genk en Oostende, met 46 punten na 30 duels. Mechelen is negende, met 41 punten.

Anderlecht begon het best aan de partij. Nmecha trapte na elf minuten een huizenhoge kans naast. De wedstrijd kabbelde voort, met veel balbezit voor Anderlecht maar weinig doelpogingen. Op slag van rust was er toch opeens opschudding. Bijker tikte in de zestien Nmecha aan en na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip. Nmecha ging zelf achter de bal staan en faalde niet, 1-0.

Na de pauze probeerde Mechelen meer in de partij te komen en dat lukte ook enigszins. Op het uur legde Murillo Shved neer in het strafschopgebied en scheidsrechter D'Hondt wees een tweede keer naar de stip. Veteraan Igor de Camargo nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde Wellenreuther de verkeerde kant op. Anderlecht kon niet tevreden zijn met een punt, maar bleef ondanks het vele balbezit onmondig voor doel. In de slotfase probeerde paars-wit nog een offensief op te zetten, maar ook dat liep op niets uit. Het bleef 1-1.

Eerder zondag waren er overwinningen voor Moeskroen (1-0 tegen Standard) en Club Brugge (3-0 tegen Zulte Waregem). Later op de avond is er nog Genk-Cercle Brugge (om 20u45). Gent en Oostende sluiten maandag de speeldag af.

