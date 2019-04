Anderlecht spreekt Vanhaezebrouck tegen: 'Ontslagvergoeding volledig uitbetaald'

Hein Vanhaezebrouck heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op zijn ontslag bij RSC Anderlecht. Hij uit daarbij vlijmscherpe kritiek op voorzitter Marc Coucke en zegt dat de club hem nog geld moet. Paars-wit zegt in een reactie dat de ontslagvergoeding van Vanhaezebrouck volledig uitbetaald werd.

Vanhaezebrouck haalt in interviews met VRT en VTM zwaar uit naar zijn voormalige werkgever. De 55-jarige Vanhaezebrouck was trainer van RSC Anderlecht van begin oktober 2017, na het vertrek van de Zwitser René Weiler, tot midden december 2018. Hij werd opgevolg door de Nederlander Fred Rutten.

Ontslagvergoeding

'Anderlecht is niet meer wat het geweest is. Als ze nog van naam veranderen, blijft er helemaal niets meer van over', zei hij aan de VTM-nieuwsredactie.

'De club liegt over mijn ontslagvergoeding uit schrik voor de licentiecommissie. Ik tegenstelling tot wat Anderlecht telkens weer laat uitschijnen, ben ik nog altijd niet volledig uitbetaald. Dat ondanks tientallen aanmaningen van mijn advocaat. Is dat dan de "grootse club van het land"?' Alles is nochtans contractueel vastgelegd, niets is onduidelijk, maar het wordt telkens weer uitgesteld.'

Anderlecht reageerde meteen en spreekt de beweringen van Vanhaezebrouck tegen. 'De club neemt akte van de verklaringen van Hein Vanhaezebrouck in de pers. In tegenstelling tot wat hij beweert, werd zijn ontslagvergoeding volledig, en volgens de wettelijke normen, uitbetaald', klinkt het. 'Verder wensen wij geen commentaar te geven bij de uitlatingen van Vanhaezebrouck. De club wenst hem succes bij zijn verdere carrière.'

Coucke

Vanhaezebrouck trok eerder voor Sporza een boekje open. Een van de opmerkelijkste passages uit dat interview is een uithaal naar voorzitter Marc Coucke.

Vanhaezebrouck vertelt dat die tegen AA Gent tijdens de rust, op het moment dat Paars-wit met 1-0 leidde, de kleedkamer binnenkwam om de spelers de les te spellen.

'Ik vind dat dat gewoon niet gedaan wordt,' aldus Vanhaezebrouck. 'Zeker omdat we voorstonden. Wij speelden voor het eerst met een ruit op het middenveld en Gent was daar wat door verrast. Tactisch hebben wij die match gewonnen, terwijl zij veel frisser en scherper dan ons waren.

'Als je dan ziet dat de voorzitter tijdens de rust komt zeggen dat mijn spelers dichter bij hun man moeten spelen en meer in duel moeten gaan. Dan zakt letterlijk mijn broek af.'

'Ik ben blij dat ik mij, ondersteund door mijn assistenten, een beetje heb kunnen inhouden, maar dat is nefast naar de groep toe. Je verwacht dat zoiets gebeurt bij FC De Kampioenen, maar toch niet bij Anderlecht.'