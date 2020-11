De Clasico tussen RSC Anderlecht en Standard is zondagavond op 0-0 geëindigd.

De Clasico tussen RSC Anderlecht en Standard is zondagavond op 0-0 geëindigd. Michel Vlap deed in de 51e minuut de netten wel trillen, maar de VAR keurde zijn doelpunt af wegens buitenspel van Lukas Nmecha.Standard is na de saaie topper vierde, op vier punten van leiders Beerschot en Genk en drie van Club Brugge. Anderlecht is zevende, op zes punten van het leidersduo.