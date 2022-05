Anderlecht heeft donderdag Dave Mattheus voorgesteld als nieuwe hoofdcoach van de vrouwenploeg. De 37-jarige Mattheus komt over van AA Gent Ladies en is de opvolger van Johan Walem, die na één seizoen alweer vertrok bij paars-wit. Anderlecht veroverde het voorbije seizoen de dubbel, met titel en beker.

Mattheus was de voorbije acht seizoenen hoofdcoach van AA Gent. Hij won er twee bekers (2017 en 2019) en werd vicekampioen in 2018. Het voorbije seizoen beëindigde Gent als zesde. Het miste zo nipt Play-off 1, maar toonde zich wel de beste in Play-off 2.

Anderlecht stelde donderdag ook nieuwe speelsters Marie Minnaert en Silke Vanwynsberghe voor. De 23-jarige Minnaert, een aanvallende middenveldster, maakt de overstap van Club YLA. Minnaert is ook international en behoort tot de voorselectie van bondscoach Ives Serneels voor het EK van deze zomer in Engeland (6-31 juli).

De 25-jarige Vanwynsberghe, een verdedigster, komt samen met Mattheus over van Gent. Ze was bij de Buffalo's aanvoerster. Minnaert en Vanwynsberghe ondertekenden beiden een overeenkomst voor twee seizoenen.

