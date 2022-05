Anderlecht heeft dinsdag de komst van Felice Mazzu bekendgemaakt. De 56-jarige Henegouwer maakt de overstap van vicekampioen Union en ondertekende in het Lotto Park een contract van onbepaalde duur. Mazzu is de opvolger van de vorige week vertrokken Vincent Kompany.

De Italo-Belg was de voorbije twee seizoenen hoofdcoach bij Union. Hij leidde de Brusselse traditieclub eerst naar de titel in 1B. In het eerste seizoen op het hoogste niveau in 48 jaar ging Union voort op zijn elan. De Unionisten stonden bijna de hele competitie op de eerste plaats, maar moesten in de play-offs de titel aan Club Brugge laten.

Voordien was Mazzu ook trainer bij Tubeke, White Star Woluwe, Sporting Charleroi en Racing Genk. Met Charleroi haalde hij drie maal Play-off 1 in zes seizoenen. Bij Genk mislukte zijn passage en werd hij al na enkele maanden aan de deur gezet.

Anderlecht beëindigde het seizoen op de derde plaats en nam vervolgens afscheid van coach Vincent Kompany. Die was aan zijn tweede seizoen als hoofdcoach bij paars-wit bezig, na in augustus 2020 zijn schoenen definitief aan de haak te hebben gehangen.

Felice Mazzù devient l’entraîneur principal du RSC Anderlecht. Meer info over de nieuwe coach op https://t.co/67boqHEQnI. 🟣⚪ pic.twitter.com/RX8ftbj2mI — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 31, 2022

