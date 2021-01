Het Lotto Park van voetbalclub RSC Anderlecht wordt vanaf 1 maart in samenwerking met de gemeente ter beschikking gesteld voor het vaccineren van Brusselaars. In het stadion van paars-wit kunnen elke maand 25.000 vaccins worden toegediend.

Het stadion van Anderlecht zal dienst doen in de tweede fase van het vaccinatieplan, wanneer het zorgpersoneel haar inenting gekregen heeft. In het Lotto Park zullen vijf vaccinatieboxen dagelijks twaalf uur lang en zeven dagen op zeven ingezet worden om massaal te kunnen vaccineren. De organisatie voorziet ook de permanentie van minstens één dokter die de operatie continu superviseert. De Brusselaars kunnen er enkel op afspraak terecht voor een prikje. De vaccinatieperiode duurt minstens tot 31 augustus. "Toen burgemeester Fabrice Cumps ons contacteerde met de vraag om samen tegen het virus te strijden, hebben we niet geaarzeld om de grootscheepse operatie actief te ondersteunen. Het is onze rol om ten dienste te staan van de gemeenschap", zegt Jos Donvil, CEO van RSCA. De gemeente verzekert dat de organisatie van het vaccinatiecentrum geen invloed zal hebben op de wedstrijden van RSC Anderlecht. Bij thuismatchen worden de uurroosters aangepast. "Het stadion van RSC Anderlecht is een iconische plaats om de campagne plaats te laten vinden. De mooie samenwerking tussen club en gemeente staat méér dan ooit ten dienste van alle burgers", aldus burgemeester Fabrice Cumps.