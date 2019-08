Na de 2 op 12 en een interne evaluatie krijgt RSCA een lichte herstructurering. Vincent Kompany focust zich op wedstrijddagen enkel op de match en wordt aanvoerder. Simon Davies verzorgt de tactiek.

Naar aanleiding van de belangrijke topper tegen KRC Genk gaf RSCA-coach Simon Davies deze middag een persconferentie. Daarin deelde hij mee dat Vincent Kompany vanaf morgen de aanvoerdersband zal dragen in elke match die hij speelt. In de voorgaande wedstrijden ging die eer naar Peter Zulj en Samir Nasri, elk voor twee wedstrijden.

'Het is belangrijk dat hij op wedstrijddagen echt een speler kan zijn', vertelde Davies. 'Vinnie is de beste speler in de competitie. Tijdens de week blijven we als staff verder werken.'

Na de 4-2 verlies tegen KV Kortrijk, werd duidelijk dat er nood was aan meer zekerheid en stabiliteit. Kompany ging zelf tweemaal in de fout bij een tegendoelpunt. Met deze hernieuwde rol kan hij zich 100% op de wedstrijd focussen, en geeft hij het vertrouwen aan Davies om de vooropgestelde tactiek toe te passen.

Het vertrouwen in het Kompany-project liep geen onherstelbare schade op na de blamage vorig weekend. 'We zitten in een leerproces, en dat heeft tijd nodig', zei de trainer uit Wales. 'Natuurlijk zijn woorden goedkoop, maar op termijn komt het goed met deze ploeg. We blijven werken, we blijven geloven. Dat verdienen de fans.'