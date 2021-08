Op de vierde speeldag van de Jupiler Pro League heeft Cercle Brugge zondag thuis geen punten kunnen afsnoepen van RSC Anderlecht. Paars-wit kon een vroege achterstand ombuigen en won met 1-2.

Al na een minuut spelen kon Deman, door slordig verdedigen bij Anderlecht, scoren. Van Crombrugge zat nog dicht bij een redding, maar de bal glipte door zijn armen. Anderlecht nam na de dramatische start de touwtjes in handen. De Nederlander Zirkzee maakte in de 13e minuut de gelijkmaker op aangeven van Gomez. De jonge Nederlander scoorde een kwartier later zijn tweede van de avond: 1-2 (29.).

In de tweede helft werd er veel gewisseld, maar geen van beide ploegen kwam nog tot scoren. Anderlecht springt door de overwinning over Standard naar plaats vijf. Cercle staat momenteel 10e in het klassement.

