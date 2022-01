Als best presterende ploeg sinds de laatste internationale break, pakt Anderlecht met Vincent Kompany en Sergio Gomez de prijzen van beste coach en speler van de voorbije maand.

Zonder de kopstoot van Hans Vanaken vijf minuten voor tijd, was het rapport van Anderlecht in december perfect geweest. Mocht paars-wit tevreden zijn met een puntendeling in Jan Breydel? De rest van de maand was echter al mooi genoeg met vier overwinningen in de competitie, 17 gemaakte doelpunten en een eenvoudige kwalificatie voor de halve finales van de beker.

Een maand geleden nog bekritiseerd om zijn vreemde keuzes, waarvan ook die voor een 4-2-2-2-formatie, heeft Kompany zijn criticasters daarna volledig het zwijgen opgelegd. Het proces mag dan misschien wel naar de achtergrond verdreven zijn, met enkel Yari Verschaeren als titularis uit de eigen jeugd, maar Kompany heeft wel de juiste formule gevonden. Het is dan ook geen verrassing dat de ex-kapitein van de Rode Duivels coach van de maand werd, voor Dominik Thalhammer die Cercle veranderde in een pressingmachine en Felice Mazzù die maar blijft presteren met Union.

Bij de spelers pakte Sergio Gómez de prijs, ook al waren de statistieken van ploeggenoot Lior Refaelov beter in december. De Spaanse middenvelder die werd omgebouwd tot een linksachter is onmisbaar geworden voor de paars-witte troepen. Hij is van onschatbare waarde door zijn beslissende passes, snelle infiltraties en goeie voorzetten die op de milimeter aankomen. Gomez laat in de verkiezing aanvallers als Rabbi Matondo en Benson Manuel achter zich en dat terwijl hij minder assist heeft gegeven in december dan de nationale specialist Xavier Mercier.

Palmares Speler van de maand: Augustus 2021 : Dante Vanzeir (Union SG) September 2021 : Nikola Storm (Malines) Oktober 2021 : Dante Vanzeir (Union SG) November 2021 : Deniz Undav (Union SG) December 2021: Sergio Gómez (RSC Anderlecht) Coach van de maand: Augustus 2021 : Felice Mazzù (Union SG) September 2021 : Bernd Hollerbach (Saint-Trond) Oktober 2021 : Wouter Vrancken (Malines) November 2021 : Jordi Condom (RFC Seraing) December 2021: Vincent Kompany (RSC Anderlecht)

