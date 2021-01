RSC Anderlecht leent verdediger Bubacarr Sanneh tot het einde van het seizoen uit aan het Deense AGF Aarhus. Dat heeft paars-wit maandag bevestigd.

Anderlecht plukte Sanneh in 2018 voor de recordsom van 8 miljoen euro weg bij het Deense Midtjylland, maar de 26-jarige Gambiaan kon in Brussel niet imponeren. RSCA leende de verdediger de afgelopen seizoenen al uit aan het Turkse Göztepe en KV Oostende.

Ook dit seizoen paste Sanneh niet in de plannen van coach Vincent Kompany. De Gambiaan moet nu bij de huidige nummer drie in de Deense competitie weer vertrouwen opdoen.

