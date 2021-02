RSC Anderlecht laat Michel Vlap op huurbasis (zonder aankoopoptie) naar Bundesliga-club Arminia Bielefeld vertrekken. Dat heeft paars-wit maandag bevestigd.

'Michel wil meer aan spelen toekomen en drong zelf aan op een tijdelijke oplossing', klinkt het in een mededeling. 'De intensiteit van de Bundesliga kan een goede stap in Michels ontwikkeling betekenen. We verwachten hem volgend seizoen sterker terug te verwelkomen.'

Anderlecht plukte Vlap in de zomer van 2019 weg bij Heerenveen, maar de 23-jarige Nederlander kon de hoge verwachtingen in Brussel niet helemaal waarmaken. Dit seizoen maakte hij onder Vincent Kompany minder speelminuten dan hem lief was, waardoor Vlap aanstuurde op een oplossing. Die vindt de middenvelder bij Arminia Bielefeld, dat in de Bundesliga voor het behoud vecht.

Vlap vertrekt op huurbasis (zonder aankoopoptie) naar Arminia Bielefeld. @Michelvlap veut plus de temps de jeu et a insisté pour une solution temporaire. 🟣⚪️ https://t.co/TBse0KJPqe pic.twitter.com/PUkDdNc3fr — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 1, 2021

