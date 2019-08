Jeugdinternational Sebastiaan Bornauw (20) trekt naar de Bundesliga. Hij verlaat RSC Anderlecht per direct en tekent een contract voor vijf jaar bij FC Köln.

De jonge centrale verdediger maakte ruim een jaar geleden zijn debuut in de hoofdmacht van RSC Anderlecht en leek lange tijd een vast duo te gaan vormen met Vincent Kompany. Na een degelijk EK U21 kwam Bornauw echter op de radar van verschillende clubs, waaronder FC Köln, die in juni ook al Birger Verstraete (ex-KAA Gent) vastlegden.

'Sebastiaan is het type speler waarnaar we zochten', luidt het bij de CEO van de Duitse club Armin Veh. 'Hij is niet enkel een onmiddelijke versterking voor het team, maar ook een investering in de toekomst.' Bornauw zal met het nummer 33 aan de slag gaan en kijkt uit naar de uitdaging: 'Dit is een populaire en sterke competitie. Köln heeft ook een rijke geschiedenis en een stevige fanbasis, die zorgen voor een fantastische sfeer in het stadion', zegt hij op de website van zijn nieuwe club.

De mandekker speelde uiteindelijk 29 matchen voor de Belgische recordkampioen waarin hij één keer het doel trof.