Op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League won RSC Anderlecht dinsdag met 3-0 van Charleroi. Bij de rust leidde paars-wit met 2-0, dankzij twee penaltydoelpunten. Waasland-Beveren speelde gelijk bij Moeskroen.

In de 23e minuut scoorde Lukas Nmecha vanop de stip, na een fout van Modu Diagne op Paul Mukairu binnen de zestien. Michel Vlap deed dat net voor rust, na hands van Dorian Dessoleil. Tien minuten voor tijd legde Francis Amuzu op assist van de ingevallen Landry Dimata de eindstand vast.

In de stand klimt Anderlecht voorlopig op naar de derde plaats, op tien punten van Club Brugge en drie van Genk. Charleroi is na de vierde nederlaag op rij vijfde.

Waasland-Beveren is rode lantaarn kwijt

Waasland-Beveren speelde na een dolle slotfase 1-1 gelijk bij Excel Moeskroen. Het team van Nicky Hayen geeft de rode lantaarn door aan Cercle Brugge.

In de eerste helft deed Waasland-Beveren twee keer de netten trillen, maar de goals werden evenveel keer terecht afgekeurd voor buitenspel. De goals vielen in de slotfase.

In de 89e minuut hield Jackers Onana na een hoekschop van een treffer, maar hij was kansloos bij de herneming van Saad Agouzoul: 1-0 en een thuiszege leek in de maak. De Waaslanders reageerden via Bastians, maar die knalde via Koffi in het zijnet. Na een weggewerkte hoekschop vond Bertone met een boogbal Michael Frey, die via het been van een Moeskroen-verdediger scoorde. Er werd meteen gefloten voor buitenspel, maar op aangeven van de VAR werd de gelijkmaker wel degelijk goedgekeurd. Waasland-Beveren, dat nu 20 punten telt, geeft de rode lantaarn door aan Cercle Brugge (19 ptn). Cercle gaat woensdag op bezoek bij Antwerp. Excel Moeskroen is op twee na laatste met 21 punten.

