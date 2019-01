Anderlecht vertrekt op winterstage met nieuwe trainer Fred Rutten en Pär Zetterberg

Anderlecht bevestigde zondag de overeenkomst met Rutten. 'We gaan een samenwerking met Rutten aan om dit en volgende seizoenen mooie successen te realiseren', reageerde sportief directeur Michael Verschueren.

Rutten start op maandag en vertrekt met de ploeg op stage naar Pinatar, laat Anderlecht nog weten. Hetzelfde geldt overigens voor assistent Pär Zetterberg, die eveneens officieel in dienst is getreden bij Paars-wit.

Nederland

Met de aanstelling van Rutten komt er bij de Belgische recordkampioen een einde aan een periode van enkele weken onzekerheid, waarin er heel wat kandidaat-trainers de revue passeerden. Onder meer Frank de Boer, Phillip Cocu en Martin Jol werden genoemd en zo was het al snel duidelijk dat paars-wit na de komst van Frank Arnesen als technisch directeur de Nederlandse weg zou opgaan, ook al behoorde de Deen Kasper Hjulmand tot de kanshebbers.

Zo kwam dit weekend alsnog de 56-jarige Rutten uit de bus, die eerder werkte bij FC Twente, PSV, Feyenoord, Schalke 04, Vitesse en Al Shabab uit de Verenigde Arabische Emiraten. Op Allerheiligen vorig jaar stapte hij zelf op bij het Israëlische Maccabi Haifa.

Ervaring

Met Rutten werd er voor een ervaren trainer gekozen die Anderlecht uit deze woelige periode moet loodsen.

De 3-0 thuiszege van eind vorige maand tegen Waasland-Beveren kon een negatieve jaarbalans niet meer ombuigen. Met 34 punten staat paars-wit pas vijfde in de stand, op veertien punten van leider Racing Genk, en dus wordt het nog bikkelen voor de Europese plaatsen. In de Beker en de Europa League werd Anderlecht in het najaar al uitgeschakeld.

10-0

Op het trainers palmares van Rutten prijken slechts twee prijzen: met Twente won hij in 2001 de Nederlandse beker en in 2006 de Intertoto Cup. Leuk weetje: toen PSV in 2010 Feyenoord vernederde met 10-0 was Rutten trainer van de Eindhovenaars.