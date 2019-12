RSC Anderlecht heeft zich donderdagavond voor het eerst in vijf jaar tijd geplaatst voor de kwartfinales van de Beker van België. Paars-wit versloeg in zijn achtste finale Moeskroen met 2-3. Meteen na rust viel aanvoerder Vincent Kompany opnieuw geblesseerd uit.

Zonder Nacer Chadli (niet fit), maar met Vincent Kompany en Philippe Sandler aan de aftrap, was Anderlecht al vroeg op achtervolgen aangewezen op Le Canonnier. Gelegenheidsspits Stipe Perica (11.) knalde in de rebound de 1-0 binnen. Niet veel later wilde Moeskroen een strafschop, maar ref Visser ging er niet in op in.

RSCA stelde via Kemar Roofe (19.) wel snel orde op zaken. De Engelse voetballer verlengde een laag schot van Sambi Lokonga handig in doel. De Brusselaars waren baas, maar mochten net voorbij het halfuur de handen van Van Crombrugge kussen. De doelman hield Olinga met een fraaie beenveeg van een treffer.

Aan de overzijde liet Jérémy Doku zich gelden. Eerst zette hij goed voor, maar haakte niemand van Anderlecht af om de voorzet in ontvangst te nemen. Nadien schoot Doku uit scherpe hoek van dichtbij voorlangs. Derde keer, goede keer moet de zeventienjarige spits gedacht hebben. Doku (43.) leek een lekkere pass van Roofe te verkwanselen, maar trof in de draai alsnog raak om de 1-2 ruststand vast te leggen.

De tweede helft was amper opnieuw gestart of opnieuw kreeg Kompany een opdoffer te verwerken. De Rode Duivel stond plots aan de zijlijn met last aan de hamstrings en werd meteen gewisseld. Derrick Luckassen (55.) liet het niet lang aan zijn hart komen. De Nederlander liep met een sterke rush dwars door de Moeskroen-defensie en verschalkte ook doelman Vasic: 1-3.

Anderlecht leek de match uit te kunnen spelen, tot een kwartier voor tijd Cedric Omoigui een flater van Cobbaut afstrafte. De recordkampioen bibberde tot het laatste fluitsignaal, maar hield wel stand. Roofe dwong zelf nog een strafschop af om de match helemaal dood te doen, maar doelman Vasic zat er goed tussen.

Dinsdagavond al plaatste Antwerp zich ten koste van KRC Genk voor de kwartfinales. Een dag later schaarden ook Club Brugge, Charleroi, KV Kortrijk, Standard, Zulte Waregem en 1B-club Union zich bij de laatste acht