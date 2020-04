Club Brugge en AA Gent, de nummers 1 en 2 op het moment dat de Jupiler Pro League stilgelegd werd, zitten niet op dezelfde lijn als paars-wit. Cercle Brugge kan zich dan weer wel vinden in het idee.

RSC Anderlecht maandag in een uitgebreid gesprek op zijn website tussen CEO Karel Van Eetvelt en bezieler Vincent Kompany voor solidariteit tussen de teams die volgend seizoen Europees voetbal zullen spelen en zij die, mede door de vroegtijdige stopzetting van de competitie, buiten de boot vallen.

Club Brugge en AA Gent, de nummers 1 en 2 op het moment dat de Jupiler Pro League stilgelegd werd, zitten niet op dezelfde lijn als paars-wit. Gent-manager Michel Louwagie, die in de werkgroep van de Pro League zetelt om de kwestie te bespreken, reageert categoriek afwijzend. 'Ik vind het helemaal niet correct om zo'n voorstel uit te spuwen voor de werkgroep samenkomt', zegt Louwagie.

Club wil dinsdag geen woorden meer vuil maken aan het idee van Anderlecht, en blijft bij de reactie van Vincent Mannaert. De manager van blauw-zwart liet weten erg weinig voor het voorstel te voelen.

Ook Charleroi, de nummer drie in de stand, loopt niet warm. 'Charleroi heeft op het veld zijn Europese ticket veroverd', verklaart administratief directeur Pierre-Yves Hendrickx. 'Dat ticket is dus van ons en niemand anders. Als Anderlecht derde was en wij zevende, hadden we zoiets nooit voorgesteld. Sommigen willen nu solidariteit tussen de clubs maar daar is voordien nooit sprake van geweest.'

KRC Genk wil liever niet dieper ingaan op de materie. 'Wij voelen ons niet geroepen om ons daarover uit te spreken', reageert perschef Peter Morren. 'Met het principe van solidariteit is natuurlijk niets verkeerd, maar Anderlecht heeft misschien niet de juiste manier gekozen om zijn voorstel kenbaar te maken.'

Ook persverantwoordelijke Olivier Smeets van Standard liet weten dat de Luikenaars liever niet wensen te reageren.

Cercle Brugge kan zich wel vinden in het idee van Anderlecht. 'Misschien vreemd, doch sterk dat Anderlecht dit aandurft', schrijft voorzitter Vincent Goemaere op Twitter. 'We hebben moedige beslissingen en mensen zoals Karel Van Eetvelt nodig in het belang van het Belgische voetbal. Het Belgische voetbal staat door de coronacrisis voor een heel onzekere periode. We moeten nu durven emoties aan de kant te zetten, en gezamenlijk naar constructieve oplossingen te zoeken in belang van het Belgische voetbal.'

