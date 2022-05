Op de derde speeldag in de Champions Play-off heeft RSC Anderlecht zondag een eerste overwinning geboekt. Het werd meteen een stevige: 0-4 op het veld van Antwerp.

Bij de rust had Antwerp de schade nog tot 0-1 kunnen beperken. Francis Amuzu opende de score in de 10e minuut, op assist van Joshua Zirkzee. Die nam in de 48e minuut de 0-2 voor zijn rekening, waarna Amuzu zijn tweede (53e) en derde (55e) van de avond tegen de netten duwde. Drie keer kwam de assist op naam van Christian Kouame.

Met 36 punten is Anderlecht derde in de stand, op zeven punten van Club Brugge en Union Sint-Gilis. Antwerp sluit de rijen met 33 punten en is mathematisch uitgeteld voor de titel.

