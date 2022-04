Zondag begint Anderlecht aan zijn Champions Play-offs in het Joseph Mariënstadion. Na de nederlaag in een spannende bekerfinale kan Vincent Kompany een frisse wind door zijn ploeg laten waaien met enkele spelers die zich de voorbije weken hebben getoond.

Zondag 2 mei vorig jaar. Een uur voor de eerste wedstrijd van Anderlecht in de play-offs maakt Vincent Kompany zijn opstelling bekend. Daarbij een grote verrassing: Bart Verbruggen staat bij paars-wit in doel.

...

Zondag 2 mei vorig jaar. Een uur voor de eerste wedstrijd van Anderlecht in de play-offs maakt Vincent Kompany zijn opstelling bekend. Daarbij een grote verrassing: Bart Verbruggen staat bij paars-wit in doel. Timon Wellenreuther was in de reguliere competitie niet zo zeker gebleken en werd naar de bank verwezen ten voordele van de amper 20 jaar jonge Nederlander. Nu hoeft Hendrik Van Crombrugge op dit moment natuurlijk niet voor zijn plaats te vrezen, maar het zou wel kunnen dat enkele minder ervaren spelers in de ploeg gedropt worden of toch enkele speelminuten krijgen.De ontgoocheling van de beker en het verlies van een gunstig Europees ticket zorgen er misschien voor dat Kompany zijn quasi vaste elf vaarwel zegt. Zal hij daarbij enkele jonge ketjes voor de leeuwen gooien? Wie zijn in dat geval de jongeren die daarvan zouden kunnen profiteren?De Noor is een van de goudhaantjes van het opleidingscentrum in Neerpede. Met zijn technische vaardigheid liet hij zich vorig jaar al opmerken in onze competitie. Kompany gaf hem een eerste basisplaats in de wedstrijd op Club Brugge van 4 oktober 2020. Een vergiftigd geschenk, want Anderlecht kwam er in die wedstrijd weinig aan te pas en dus was het voor Arnstad ook onmogelijk om uit te blinken. Hij speelde nadien nog 26 minuten tegen Oostende en een kwartier tegen FC Liège in de beker. Pas op 10 april van dit jaar kwam hij weer boven water tijdens de zege op Kortrijk die de kwalificatie voor de Champions Play-offs verzekerde. In die levensbelangrijke match gunde Kompany de jonge Noor nog een kwartier speeltijd. Dat was evenwel genoeg om de waarnemers te overtuigen. Arnstad was duidelijk gespierder geworden, aarzelde niet om in het duel te gaan en hield op enkele belangrijke momenten de bal goed bij.Arnstad heeft er een meer dan prima seizoen opzitten bij de U21. Hij scoorde vaak, in een ploeg die zich makkelijk wist te kwalificeren voor 1B volgend seizoen. Als spelmaker won hij niet alleen aan spierkracht maar ook aan leiderschap en efficiëntie. Zijn goeie invalbeurt in Kortrijk, de blessure van Majeed Ashimeru en de vormdip van Kristoffer Olsson maken van Arnstad misschien een basisspeler in de play-offs.Zijn geweldig debuut in het seizoen 2019/20 (met een goal in zijn eerste wedstrijd als basisspeler) liet veel goeds verhopen voor het vervolg van de carrière van Marco Kana. Hij werd zelfs al vergeleken met zijn coach: jong, Belgisch, verdediger, vroegrijp en opgeleid in Neerpede.Maar gaandeweg pakten donkere wolken zich samen boven de belofte-international. Dit seizoen kreeg hij zijn eerste speelminuten op 5 december. Zijn eerste en enige basisplaats kwam er op 13 maart. Toen deed hij het thuis tegen Antwerp wel uitstekend en zo kwam hij terug in de gratie bij Kompany. In de bekerfinale viel hij in toen Ashimeru geblesseerd raakte. Hij had geen last van zenuwen, integendeel, hij viel op door zijn kalmte en beheersing in zo'n belangrijke match.Het grote voordeel van Kana is dat hij zo veelzijdig is als een Zwitsers mes. Hij kan centraal in de verdediging staan, zoals tegen Antwerp in het Lotto Park, maar ook naast Josh Cullen op het middenveld, zoals in de bekerfinale. Ook hij heeft de voorbije jaren aan spiermassa gewonnen. En aan zelfvertrouwen, want hij durft al meer risico's te nemen. Zijn eerder kleine gestalte is een nadeel en maakt hem misschien minder geschikt om naast de bodybuilders in de paars-witte defensie te staan.Ze zijn beiden lang geblesseerd geweest. Zou een van hen als centrale verdediger naast Wesley Hoedt kunnen spelen? Dit is het minst waarschijnlijke scenario van de drie, want Lissandro Magallán doet het daar goed. Hij laat het uitverdedigen over aan Hoedt en kan zich zo op zijn verdedigende taken concentreren.Maar Hannes Delcroix en Zeno Debast hebben een streepje voor op technisch vlak. Bovendien is het positiespel van Delcroix uitzonderlijk op die leeftijd. En beide jonge verdedigers zijn snel, wat voor zondag een troef zou kunnen zijn tegen Dante Vanzeir. Tegen iemand als Michael Frey zou de robuuste Argentijn dan weer meer geschikt zijn.Wat Zeno Debast betreft: bij hem zou zijn goed uitverdedigen de doorslag kunnen geven. Mo Ouahbi, gewezen jeugdtrainer bij paars-wit zei onlangs over hem dat hij 'de nummer 10 in de verdediging van Anderlecht' was.Na het seizoen keert Magallán terug naar Ajax - het is hoogst onwaarschijnlijk dat Anderlecht hem kan kopen. Om te vermijden dat hij volgend seizoen de centrale as weer van nul moet opbouwen, geeft Kompany dus misschien nu al een kans aan een van de jonge verdedigers made in Neerpede.Door Alexandre Gérard