Anderlecht heeft zaterdagavond op de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League de negatieve spiraal doorbroken. Het trok na een magere 2 op 9 met 1-3 aan het langste eind bij Charleroi.

Charleroi liet na om voorlopig naar de tweede plaats te wippen en blijft steken op de vijfde plaats met 26 punten. Anderlecht nadert tot op een punt op de zesde plaats.

Aanvankelijk had de partij niet veel om het lijf, maar in de laatste minuten van de eerste helft duwde Anderlecht het gaspedaal in. Eerst dwong Sergio Gomez Herve Koffi tot een sterke redding op een vrije trap en vervolgens vond Lior Refaelov de kruising op zijn weg. Toch mochten de Brusselaars met een bonus gaan rusten: Refaelov kende in blessuretijd meer succes op een lage, overhoekse schuiver.

Betere tweede helft

Na de pauze duwde Ajax-huurling Lisandro Magallan een scherp aangesneden vrije trap van Gomez door de benen van Koffi tegen de touwen. Tien minuten later bracht Charleroi-kapitein Marco Ilaimaharitra de spanning terug met een krachtig schot van ruim buiten de zestien. In de laatste minuten sneed Gomez (86.) de adem van de thuisploeg af met een verzilverde strafschop.

Eerder op de dag legde Seraing Sint-Truiden over de knie met 2-0, liet Mechelen de tweede plaats liggen na een 3-1 verlies bij Cercle Brugge en speelden Eupen en Kortrijk 2-2 gelijk. Op zondag is het uitkijken naar de toppers tussen Genk en Club Brugge (13u30), en Gent en Standard (18u30). Zulte Waregem ontvangt tussendoor Beerschot om 16u00, Antwerp speelt gastheer voor Oostende in de afsluiter van de speeldag om 21u00.

Charleroi liet na om voorlopig naar de tweede plaats te wippen en blijft steken op de vijfde plaats met 26 punten. Anderlecht nadert tot op een punt op de zesde plaats.Aanvankelijk had de partij niet veel om het lijf, maar in de laatste minuten van de eerste helft duwde Anderlecht het gaspedaal in. Eerst dwong Sergio Gomez Herve Koffi tot een sterke redding op een vrije trap en vervolgens vond Lior Refaelov de kruising op zijn weg. Toch mochten de Brusselaars met een bonus gaan rusten: Refaelov kende in blessuretijd meer succes op een lage, overhoekse schuiver. Na de pauze duwde Ajax-huurling Lisandro Magallan een scherp aangesneden vrije trap van Gomez door de benen van Koffi tegen de touwen. Tien minuten later bracht Charleroi-kapitein Marco Ilaimaharitra de spanning terug met een krachtig schot van ruim buiten de zestien. In de laatste minuten sneed Gomez (86.) de adem van de thuisploeg af met een verzilverde strafschop. Eerder op de dag legde Seraing Sint-Truiden over de knie met 2-0, liet Mechelen de tweede plaats liggen na een 3-1 verlies bij Cercle Brugge en speelden Eupen en Kortrijk 2-2 gelijk. Op zondag is het uitkijken naar de toppers tussen Genk en Club Brugge (13u30), en Gent en Standard (18u30). Zulte Waregem ontvangt tussendoor Beerschot om 16u00, Antwerp speelt gastheer voor Oostende in de afsluiter van de speeldag om 21u00.