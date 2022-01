RSC Anderlecht heeft zondagavond op de 23e speeldag van de Jupiler Pro League opnieuw aangeknoopt met een overwinning. Het had voldoende aan een kleine marge op het veld van KV Mechelen (0-1).

De Brusselaars verstevigen hun vierde plaats. Met 42 punten is er nu een kloof van zes punten op de vijfde. Malinwa blijft achter op de zevende plaats met 33 punten en liet na om AA Gent en Charleroi bij te benen op een gedeelde vijfde plaats.

Anderlecht mocht met een 0-1 voorsprong gaan rusten Achter de Kazerne. Man in vorm Joshua Zirkzee (24.) nam de assist van spitsbroeder Benito Raman in dank aan.

In het tweede bedrijf hield Mechelen-goalie Yannick Thoelen zijn team meermaals recht, met reddingen op pogingen van Benito Raman en doelpuntenmaker Zirkzee. Lisandro Magallan vond op zijn beurt de deklat op zijn weg. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, maar de zege was een feit.

In de opener van de voetbalzondag speelden Standard en nummer twee Club Brugge 2-2 gelijk op Sclessin. Aansluitend triomfeerde competitieleider Union Sint-Gillis met 2-1 tegen Racing Genk na de winning goal van Dante Vanzeir tegen zijn ex-club in de 100e minuut.

De Brusselaars verstevigen hun vierde plaats. Met 42 punten is er nu een kloof van zes punten op de vijfde. Malinwa blijft achter op de zevende plaats met 33 punten en liet na om AA Gent en Charleroi bij te benen op een gedeelde vijfde plaats. Anderlecht mocht met een 0-1 voorsprong gaan rusten Achter de Kazerne. Man in vorm Joshua Zirkzee (24.) nam de assist van spitsbroeder Benito Raman in dank aan. In het tweede bedrijf hield Mechelen-goalie Yannick Thoelen zijn team meermaals recht, met reddingen op pogingen van Benito Raman en doelpuntenmaker Zirkzee. Lisandro Magallan vond op zijn beurt de deklat op zijn weg. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, maar de zege was een feit. In de opener van de voetbalzondag speelden Standard en nummer twee Club Brugge 2-2 gelijk op Sclessin. Aansluitend triomfeerde competitieleider Union Sint-Gillis met 2-1 tegen Racing Genk na de winning goal van Dante Vanzeir tegen zijn ex-club in de 100e minuut.