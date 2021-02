Anderlecht heeft zondag een uitstekende zaak gedaan in de Jupiler Pro League. De Brusselaars wonnen de topper bij Genk met 1-2 en komen zo op de vierde plaats, de laatste plek die recht geeft op Play-off 1. Het is voor paars-wit nog maar de derde uitzege dit seizoen.

De partij kon nochtans niet beter beginnen voor Genk. Bongonda profiteerde na twee minuten van passief verdedigen van Miazga en schoof de bal voorbij Anderlecht-doelman Wellenreuther in doel, 1-0. Het vroege tegendoelpunt was een zoveelste opdoffer voor Anderlecht, maar dat bleef niet bij de pakken zitten.

Amuzu haalde na negentien minuten van buiten de zestien uit. Zijn schot vloog tegen de paal, maar ging via de rug van Vukovic toch nog in doel, 1-1. Paars-wit had opeens vertrouwen en Sambi Lokonga bediende drie minuten later El Hadj op knappe wijze in de zestien. De tiener controleerde de bal met een gelukje en vlamde dan de 1-2 voorbij Vukovic. Anderlecht behield in het vervolg van de eerste helft de controle, Genk kwam niet meer voor het doel van Wellenreuther.

Na de pauze bleef paars-wit de bovenliggende partij. Nmecha en Mukairu verzuimden de 1-3 op het bord te zetten. Genk hoopte op een strafschop na een tuimelperte van Bongonda in de zestien. Tijdens een Genks slotoffensief probeerden topschutter Onuachu en invaller Dessers nog de bakens te verzetten, maar tevergeefs. Het bleef 1-2.

Eerder op de dag won Antwerp de Antwerse derby bij Beerschot (1-2). Charleroi en Zulte Waregem speelden 1-1 gelijk. AA Gent en Eupen sluiten om 20u45 de speeldag af met een onderling duel.

