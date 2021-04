Anderlecht heeft zondag een uitstekende zaak gedaan in de race om deelname aan Play-off 1. Paars-wit won de topper van leider Club Brugge met 2-1 en springt in de tussenstand voorlopig over Antwerp naar de derde plaats. Later vanavond kan PO1-deelname een zekerheid zijn, als concurrent Oostende niet wint bij Beerschot.

De partij in het Lotto Park begon vrij gesloten maar de eerste kans, na twaalf minuten, leek wel meteen een doelpunt op te leveren. Vormer scoorde dankzij een deviatie van Miazga. Blauw-zwart kon even juichen, maar de VAR constateerde miniem buitenspel van de Brugse aanvoerder en het doelpunt werd afgekeurd. Anderlecht haalde opgelucht adem en reageerde met een kopbal van Miazga (naast). Verder was de eerste helft een mager beestje. Beide ploegen neutraliseerden elkaar.

Bij de pauze bracht Philippe Clement sterspeler Noa Lang, hersteld van een blessure aan het bovenbeen, in. Zijn surplus aan kwaliteit maakte al snel het verschil. Acht minuten in de tweede periode zette Lang een actie op, draaide rond zijn as en schoof de 0-1 voorbij Wellenreuther. De Duitse goalie van paars-wit hield op het uur De Ketelaere van de 0-2. Anderlecht leek rijp voor de slachtbank, maar uit het niets maakte Nmecha (72.) plots voor Anderlecht gelijk. De spits van de Brusselaars tikte een voorzet van invaller Amuzu tegen de touwen, zijn eerste veldgoal in 2021. En nu zat Club plots in de problemen. Sambi Lokonga (76.) waagde zijn kans van ver en Mignolet verkeek zich zowaar op het schot van de Anderlecht-middenvelder. Anderlecht stond plots 2-1 voor. Club zette in het slot nog alles op alles, maar kwam niet meer verder dan een poging van Lang (op Wellenreuther). Het bleef 2-1.

Eerder zondag won Racing Genk de Limburgse derby tegen STVV met 4-0. KV Kortrijk diende rode lantaarn Waasland-Beveren een 3-4 nederlaag toe. Later zondag (om 20u45) is er nog Beerschot-Oostende. Maandag (om 20u45) sluiten Moeskroen en Antwerp de 33e speeldag af.

