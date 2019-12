Met twee doelpunten na de rust van Michel Vlap heeft Anderlecht gewonnen van Genk.

Op de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League won paars-wit met 2-0 zege van Racing Genk. Anderlecht blijft ondanks de zege tiende in de tussenstand, maar sluipt wel dichterbij de top-6 en play-off 1. Zulte Waregem en KV Mechelen, die samen zesde staan, tellen nog vijf punten meer. Genk mist de kans om mee op die zesde plaats te komen. Het telt als achtste drie punten minder van Mechelen en Zulte Waregem.

Anderlecht en Genk brachten van bij het begin een vermakelijke pot voetbal op het terrein. Genk begon het best en zag pogingen van Paintsil en Onuachu op Van Cromburgge stranden. Anderlecht nam al snel over en Michel Vlap dwong Borges na tien minuten de bal tegen zijn eigen paal te tikken. Genk ontsnapte.

Het was vooral Vlap die een sterke partij afleverde. De Nederlander maakte het, samen met de kwieke Doku op rechts, Genk met momenten erg lastig, maar de efficiëntie ontbrak. In het slot van de eerste helft kwam de landskampioen er opnieuw door en mikte Ito hard op Van Crombrugge.

Kompany

Na rust nam Anderlecht steviger het heft in handen en na negen minuten in het tweede bedrijf was het ook raak voor paars-wit. Uitblinkers Doku en Vlap combineerden vlot de 1-0 in elkaar. Genk was van slag en Anderlecht profiteerde. Chadli trapte eerst nog onbegrijpelijk naast. Nauwelijks een minuut later vond hij de paal op zijn weg, maar was Vlap goed gevolgd in de herneming, 2-0. De Nederlander verdubbelde met zijn twee goals meteen zijn doelpuntenaantal in de Jupiler Pro League, zijn laatste goal dateerde intussen al van half augustus.

Genk reageerde met een rake kopbal van de ingevallen Samatta, maar zijn treffer werd afgekeurd voor enkele millimeters buitenspel. Anderlecht behield in het slot de controle en Genk kon niet meer dreigen. Het bleef 2-0. Opvallend: het was voor Anderlecht de eerste competitiezege van het seizoen met Vincent Kompany op het terrein.