Op de negentiende speeldag van de Jupiler Pro League heeft RSC Anderlecht dinsdagavond gewonnen van Sint-Truiden (2-0) en mocht KV Kortrijk tegelijkertijd juichen in een West-Vlaams onderonsje in en tegen KV Oostende (0-2).

Op de negentiende speeldag van de Jupiler Pro League heeft RSC Anderlecht dinsdagavond gewonnen van Sint-Truiden (2-0) en mocht KV Kortrijk tegelijkertijd juichen in een West-Vlaams onderonsje in en tegen KV Oostende (0-2).

De Brusselaars slaagden er in de eerste helft niet in om het Truiense blok te ontwrichten, met een brilscore halverwege als logisch gevolg. Na 55 minuten schudde Daniel Schmidt een knappe redding uit zijn mouwen op een kopbal van Yari Verschaeren. De Japanner moest zich even later toch gewonnen geven op Lior Refaelov (60.), die zijn vijfde competitiedoelpunt in vier wedstrijden tegen de netten knikte. De thuisploeg kreeg nog kansen op een verlossende tweede goal. Benito Raman zag zichzelf eerst nog teruggefloten worden door de VAR, Majeed Ashimeru (90.+6) mocht in de slotseconden wel vieren van de VAR.

Kortrijk dook wel met een voorsprong de kleedkamers in bij de Kustboys. Kapitein Kristof D'Haene (45.) brak de match met de rust in zicht open. Kevin Vandendriessche (63.) zette zijn ex-club even voorbij het uur een hak met de beslissende 0-2.

Anderlecht trekt zo met een 12 op 12 op zak naar Jan Breydel om er Club Brugge zondagmiddag partij te geven. Het wipt naar een voorlopige derde plaats in het klassement met 34 punten en hijgt in de nek van de landskampioen, die 36 punten telt met een wedstrijd minder. Kortrijk schuift op zijn beurt op naar de zevende plaats met 28 punten. STVV en Oostende zijn dertiende en veertiende met respectievelijk 21 en 20 punten. Eerder op de dag mocht Cercle Brugge tegen rechtstreekse concurrent Seraing een vierde opeenvolgende overwinning bijschrijven (2-0).

Op de negentiende speeldag van de Jupiler Pro League heeft RSC Anderlecht dinsdagavond gewonnen van Sint-Truiden (2-0) en mocht KV Kortrijk tegelijkertijd juichen in een West-Vlaams onderonsje in en tegen KV Oostende (0-2).De Brusselaars slaagden er in de eerste helft niet in om het Truiense blok te ontwrichten, met een brilscore halverwege als logisch gevolg. Na 55 minuten schudde Daniel Schmidt een knappe redding uit zijn mouwen op een kopbal van Yari Verschaeren. De Japanner moest zich even later toch gewonnen geven op Lior Refaelov (60.), die zijn vijfde competitiedoelpunt in vier wedstrijden tegen de netten knikte. De thuisploeg kreeg nog kansen op een verlossende tweede goal. Benito Raman zag zichzelf eerst nog teruggefloten worden door de VAR, Majeed Ashimeru (90.+6) mocht in de slotseconden wel vieren van de VAR. Kortrijk dook wel met een voorsprong de kleedkamers in bij de Kustboys. Kapitein Kristof D'Haene (45.) brak de match met de rust in zicht open. Kevin Vandendriessche (63.) zette zijn ex-club even voorbij het uur een hak met de beslissende 0-2. Anderlecht trekt zo met een 12 op 12 op zak naar Jan Breydel om er Club Brugge zondagmiddag partij te geven. Het wipt naar een voorlopige derde plaats in het klassement met 34 punten en hijgt in de nek van de landskampioen, die 36 punten telt met een wedstrijd minder. Kortrijk schuift op zijn beurt op naar de zevende plaats met 28 punten. STVV en Oostende zijn dertiende en veertiende met respectievelijk 21 en 20 punten. Eerder op de dag mocht Cercle Brugge tegen rechtstreekse concurrent Seraing een vierde opeenvolgende overwinning bijschrijven (2-0).