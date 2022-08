RSC Anderlecht heeft zondag op de vierde speeldag van de Jupiler Pro League vertrouwen getankt voor het tweeluik met Young Boys in de laatste voorronde van de Conference League. De Brusselaars wonnen ruim met 0-3 op het veld van Sint-Truiden en wippen daarmee naar de tweede plaats in het klassement van de Belgische eerste klasse.

De troepen van Felice Mazzu tellen negen op twaalf. STVV is op een zeventiende en voorlaatste plaats met drie punten reeds op achtervolgen aangewezen.

In de openingsfase viel er aan beide kanten een grote kans te noteren: Kanaries Aboubakary Koita en Daichi Hayashi geraakten tot twee keer toe niet voorbij Hendrik Van Crombrugge, en aan de overzijde vond Mario Stroeykens Daniel Schmidt op zijn weg. Tien minuten voor de rust kwam paars-wit plots heel dicht bij de openingstreffer. Fabio Silva kopte een scherp aangesneden vrije trap van Adrien Trebel echter tegen de paal. Na een knap uitgesponnen aanval zorgde Lior Refaelov (43.) alsnog voor de bezoekende voorsprong aan het rustsignaal. Silva (45+5.) scoorde diep in de blessuretijd zelfs nog een tweede uitdoelpunt.

In de tweede helft ging de Truiense gastheer meteen op zoek naar de aansluitingstreffer, maar Van Crombrugge stond pal. Invaller Benito Raman (74.) haalde de angel helemaal uit de match bij het naderen van het slotkwartier. Later op de dag vinden er met Eupen-Antwerp (16u), OH Leuven-Club Brugge (18u30) en Zulte Waregem-Racing Genk (21u) nog drie wedstrijden plaats.

