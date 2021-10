Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, analyseert het sportweekend met het WK baanwielrennen, KRC Genk en Anderlecht. 'Paars-wit moet eens een reeks neerzetten.'

Bij Anderlecht zijn alle schulden kwijtgescholden. Dat moet de rust in de club terugbrengen.Jacques Sys: 'Zeer zeker. Sinds Marc Coucke voorzitter werd, is het eigenlijk nooit meer rustig geweest. En dat is intussen meer drie en een half jaar geleden. Ook toen Coucke een stap opzijzette was er op de een of andere manier altijd turbulentie. De laatste maanden hing de financiële situatie als een ballast boven de club. Nu heeft Coucke meer dan 50 miljoen euro aan schulden kwijtgescholden en zijn er nieuwe investeerders.'Het valt te hopen dat het nu in het Astridpark weer over voetbal gaat en dat Anderlecht wat dat betreft opnieuw een normale club wordt. Met de focus op het sportieve, zoals dat in een voetbaltempel hoort. En in dat sportieve blijft een belangrijke rol weggelegd voor Vincent Kompany. Wat dat betreft moet je op dezelfde nagel blijven kloppen: hij heeft zich als trainer nog altijd niet bewezen en krijgt nu voor zijn selectiepolitiek ook hier en daar tegenwind. Je kan niet blijven praten over dat proces. Zeker niet als je al veertien maanden hoofdtrainer bent. Op den duur klinkt dat als een refrein. Ook al staat Anderlecht in het klassement maar op drie punten van Club Brugge. Maar het moet wel eens een reeks neerzetten.'Bij KRC Genk staat John van den Brom na de 0-3 tegen KAA Gent zwaar onder druk.Sys: 'Terwijl Genk echt met goed voetbal aan het seizoen begon. Want dat moet je Van den Brom wel aangeven: hij wil aantrekkelijk voetbal brengen. Hij kan een ploeg ook in relatief korte tijd op de rails krijgen. Dat bleek bijvoorbeeld bij Anderlecht waar hij de eerste maanden echt werd bejubeld. En ook bij Genk waar hij de fundamenten die Jess Thorup legde verfijnde.'Alleen: Van den Brom kan dat niet over een langere periode. Dat is vreemd, heel vreemd. Hij kan een tijd goed functioneren bij een goed draaiende ploeg. Maar hij kan een ploeg die in een mindere periode zit niet rechttrekken. Wat dat betreft lijkt de geschiedenis van Anderlecht zich in Genk te herhalen. Van de andere kant werkte Van den Brom tussen 2014 en 2019 wel vijf jaar bij AZ.'In het wielrennen reed Kenny De Ketele met het wereldkampioenschap in Roubaix zijn laatste wedstrijden, de zesdaagse van Gent en Rotterdam buiten beschouwing gelaten. Hij pakte twee medailles.Sys: 'Ik heb De Ketele altijd een van onze meest onderschatte renners gevonden. Hij heeft heel lang moeten vechten om erkenning, zijn motor leek aanvankelijk te beperkt. En velen vroegen zich af of hij wel het profiel had om zesdaagsen te rijden, omdat hij snelheid miste. Zelfs Patrick Sercu vond hem aanvankelijk maar een subtopper. 'De Ketele heeft in zijn carrière stelselmatig zijn status verhoogd. Door zijn trainingsijver, door zijn onverwoestbaarheid, door zijn doorzicht. Hij pakte op de baan vijf Europese en zeventien Belgische titels. En in zesdaagsen reed iedereen heel graag met hem. Dat hij er 21 won met veertien verschillende ploegmaats, zegt veel. Net zoals het feit dat hij zijn allerlaatste zesdaagse, in Rotterdam, rijdt met de lokale favoriet Niki Terpstra.'