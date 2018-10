Anderlecht zet Cercle Brugge opzij na hattrick van Dimata

Anderlecht schoot tegen een mak Cercle Brugge sterk uit de startblokken in het Astridpark. Na een trekfout op Bornaut legde ref Dierick het leer op de stip.

Dimata (6.) zette de thuisploeg al vroeg op rozen. Bakkali leek na een balherovering van Dimata op weg naar de 2-0, maar besloot in het zijnet. Even later was het dan toch raak. Dimata (32.) plaatste de bal netjes in het hoekje.

Cercle Brugge kon geen vuist maken. Na de pauze vervolledigde Dimata (52.) zijn hattrick, waarmee hij zich naast ploegmaat Santini en Trossard (Genk) hijst in de topschutterstand. Lang kon de belofte-international er niet van genieten, want hij moest meteen na de 3-0 geblesseerd vervangen worden.

De paars-witte storm ging er evenwel niet door liggen. Ook Pieter Gerkens (54.) pikte zijn doelpuntje mee. Toch was de partij niet helemaal gespeeld, want Irvin Cardona (56. en 59.) bracht de Brugse burger met twee snelle treffers opnieuw hoop. Voor de kooi van Didillon waren nog enkele hete standjes, maar Anderlecht gaf de zege niet meer uit handen.