RSC Anderlecht-verdediger Elias Cobbaut heeft vrijdagavond in het duel op bezoek bij KV Oostende (2-2) op de vierde speeldag in de Jupiler Pro League een enkelbreuk opgelopen en staat daarmee wellicht vier maanden aan de kant, zo bevestigde Anderlecht-woordvoerder Jan Gatz zondag aan persagentschap Belga.

Maandag zullen er bijkomende onderzoeken uitgevoerd worden om na te gaan of een operatie nodig is.

Ook vorig seizoen was de 22-jarige Cobbaut al een tijdlang out met een enkelkwetsuur. Na Vincent Kompany is Cobbaut al de tweede certitude achterin die paars-wit op korte tijd kwijt speelt en dus zal er versterking moeten worden gehaald.

Het uitvallen van Cobbaut is ook een streep door de rekening van Roberto Martinez, die al een tijdje gecharmeerd is door hem. De bondscoach had de Anderlechtenaar immers opgeroepen voor de Nations League-duels tegen Denemarken en IJsland. Maandag wordt daarvoor verzamelen geblazen in Tubeke.

Achterin staat er ook nog een vraagteken achter de naam van Dedryck Boyata, die de voorbije oefenwedstrijden met Hertha Berlijn miste wegens een achillespeesblessure. Thomas Vermaelen kan eventueel nog aan de selectie toegevoegd worden, als de Belgische voetbalbond een akkoord vindt met de Japanse autoriteiten inzake coronavoorschriften.

