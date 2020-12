Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge (27) wordt dinsdagmiddag geopereerd aan de rug. De medische staf van paars-wit gaat ervan uit dat de aanvoerder drie maanden buiten strijd zal zijn. Dat maakte RSCA bekend.

'Bij een recent onderzoek kwam een rugletsel aan het licht, waarvoor een snelle operatieve ingreep de beste oplossing is', zo meldt Anderlecht.

Van Crombrugge stond voor het laatst op 8 november, tegen AA Gent, in doel. Sindsdien miste de Rode Duivel zes competitiewedstrijden, de Duitser Timon Wellenreuther was zijn vervanger. Het was onduidelijk wat er precies scheelde, tot nu.

De Anderlechtdoelman moest bij de Rode Duivels geblesseerd afhaken voor het drieluik in november tegen Zwitserland (oefenmatch), Engeland en Denemarken (beide Nations League). Mogelijk is hij hersteld tegen de WK-kwalificatiematchen tegen Wales (thuis, 24/03), Tsjechië (uit, 27/03) en Wit-Rusland (thuis, 30/03).

'Dit is een stevige tegenvaller, maar het is helaas noodzakelijk', aldus Van Crombrugge. 'Ik ga na de operatie hard werken om er snel terug te staan en de ploeg opnieuw te helpen op het veld. Naast het veld zal ik dat de hele tijd blijven doen. Ik kom sterker terug.'

Van Crombrugge verlengde begin november zijn contract bij Anderlecht tot 2025.

