Terwijl de topclubs dromen van de aansluiting met de Europese top, staat er met Sporting Lokeren alweer een ploeg op de rand van het faillissement. Her en der rijst een romantisch plan om het Belgisch voetbal te redden.

Een totaal nieuwe competitie waaruit clubs niet kunnen degraderen, dat is het idee van Evert Winkelmans om het Belgisch voetbal te doen heropleven.

De Mechelaar is een van de creatieve breinen bij productiehuis Deklat Binnen, werkt achter de schermen bij Extra Time en is ook een vaste gast bij voetbalpodcast Mid-mid. Op Twitter toonde hij zich al geregeld verdediger van de ploegen uit 1B en traditieclubs in het algemeen.

Opvallend is het idee om er een gesloten competitie van te maken. 'Ik weet dat dat tegen de geest van de sport is, maar we hebben intussen toch al gemerkt dat het systeem met degradatie in België niet werkt? Als straks Waasland-Beveren of Cercle Brugge zakken, staan ook zij op de rand van het faillissement', zegt hij.

Zonder het risico op degradatie zouden de clubs volgens Winkelmans meer kunnen inzetten op andere zaken, zoals communitywerking. 'Ploegen moeten weer het uithangbord worden van hun stad. Daarmee lok je sponsors én volk. Bij veel van de ploegen waaraan ik nu denk, zitten er nu wel diehardfans in de tribunes, maar er is ook een heel grote onderstroom van mensen die een degout hebben van het moderne voetbal. Die zou je ook kunnen terugwinnen met dit soort project.'

Eendracht Aalst en Club Luik

De Mechelaar zou bij zijn plan niet alleen de ploegen uit 1A of 1B betrekken, maar ook de clubs uit de lagere regionen. 'Je moet een objectieve afweging maken van welke ploegen een toekomst hebben als profclub. Eendracht Aalst en Club Luik hebben veel meer supporters dan bijvoorbeeld Eupen en gaan dus ook meer volk naar het voetbal lokken', zegt hij. 'Het zou geen makkelijke discussie zijn, maar sommigen gaan eerlijk moeten zijn.'

Winkelmans is ook niet per se tegenstander van een BeNeLiga. Volgens hem is de schaalvergroting van de grote clubs op termijn onvermijdelijk. 'De topclubs hebben het licht gezien en ik vind niet dat we ze moeten proberen tegen te houden. Laat ze gaan en maak een nieuwe, aantrekkelijke Belgische competitie. De grote merken zullen hun geld wel in de grote ploegen steken, maar daaronder zijn er sponsors die de lokale verankering waarvoor ik pleit ook interessant vinden.'

Evert Winkelmans © Belga Image

Een totaal nieuwe competitie waaruit clubs niet kunnen degraderen, dat is het idee van Evert Winkelmans om het Belgisch voetbal te doen heropleven. De Mechelaar is een van de creatieve breinen bij productiehuis Deklat Binnen, werkt achter de schermen bij Extra Time en is ook een vaste gast bij voetbalpodcast Mid-mid. Op Twitter toonde hij zich al geregeld verdediger van de ploegen uit 1B en traditieclubs in het algemeen.Opvallend is het idee om er een gesloten competitie van te maken. 'Ik weet dat dat tegen de geest van de sport is, maar we hebben intussen toch al gemerkt dat het systeem met degradatie in België niet werkt? Als straks Waasland-Beveren of Cercle Brugge zakken, staan ook zij op de rand van het faillissement', zegt hij.Zonder het risico op degradatie zouden de clubs volgens Winkelmans meer kunnen inzetten op andere zaken, zoals communitywerking. 'Ploegen moeten weer het uithangbord worden van hun stad. Daarmee lok je sponsors én volk. Bij veel van de ploegen waaraan ik nu denk, zitten er nu wel diehardfans in de tribunes, maar er is ook een heel grote onderstroom van mensen die een degout hebben van het moderne voetbal. Die zou je ook kunnen terugwinnen met dit soort project.'De Mechelaar zou bij zijn plan niet alleen de ploegen uit 1A of 1B betrekken, maar ook de clubs uit de lagere regionen. 'Je moet een objectieve afweging maken van welke ploegen een toekomst hebben als profclub. Eendracht Aalst en Club Luik hebben veel meer supporters dan bijvoorbeeld Eupen en gaan dus ook meer volk naar het voetbal lokken', zegt hij. 'Het zou geen makkelijke discussie zijn, maar sommigen gaan eerlijk moeten zijn.'Winkelmans is ook niet per se tegenstander van een BeNeLiga. Volgens hem is de schaalvergroting van de grote clubs op termijn onvermijdelijk. 'De topclubs hebben het licht gezien en ik vind niet dat we ze moeten proberen tegen te houden. Laat ze gaan en maak een nieuwe, aantrekkelijke Belgische competitie. De grote merken zullen hun geld wel in de grote ploegen steken, maar daaronder zijn er sponsors die de lokale verankering waarvoor ik pleit ook interessant vinden.'