Andre Pinto: de vertrouwensman van STVV-baas Takeishi

In de wandelgangen wordt hij omschreven als de oren en ogen van Takayuki Tateishi, de Japanse CEO van STVV. Zelf ziet Andre Pinto dat anders: 'Ik ben de klusser van de club. Ik vervoer spelers naar de luchthaven of het ziekenhuis, ik veeg het plein schoon... Ik voel mij niet te goed om dat soort zaken te doen. Omdat ik ook als tolk wordt ingeschakeld voor mister Tateishi is de perceptie ontstaan dat ik overal tussen zit. Maar mijn werk als vertaler heeft niets te maken met mijn job als sports administrator.'

'Vroeger hadden we met Philippe Bormans iemand die tegelijk CEO, businessmanager en sportdirecteur van de club was. Hij deed werkelijk alles', vervolgt Pinto zijn discours in Sport/Voetbalmagazine. 'Wij wisten dat Tom (Van den Abbeele, de sportief directeur van STVV, nvdr) niet overal kan zijn. Tateishi denkt twee stappen vooruit: hij weet dat STVV een kleine entiteit is in vergelijking met de topclubs, maar hij heeft de pijlers neergepoot om de club te doen groeien. Daar hoorde een sports administrator bij. Vanuit mijn positie kan ik het eerste en tweede elftal superviseren. Dat laat Tom toe om zich bijvoorbeeld ook op de uitbouw van de jeugdacademie te concentreren.'

Tom Van den Abbeele vult aan: 'Al het papierwerk passeert uiteindelijk door de handen van Andre. Hij maakt de contracten op en hij geeft de documenten door aan Tateishi, zodat hij die kan tekenen. Andre is mijn rechter- en linkerhand. Maar geloof mij: er is genoeg werk voor ons twee. Als je ziet hoeveel mensen er in de omkadering van de grote clubs zitten, dan komen wij daar bijlange niet aan.'

Andre Pinto: 'Tom is mijn baas. Niet alleen op papier. Ik rapporteer aan Tateishi, die altijd het laatste woord heeft, én aan Tom. Maar iedereen wordt betrokken in de de totstandkoming van een beslissing. Ik kan dat aantonen met WhatsAppberichten, e-mails, enzovoort. Interviews en zo laat ik over aan Tateishi en Tom. In mijn positie is het niet de bedoeling om op te voorgrond te treden.'