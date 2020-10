Velen zullen nog nooit van hem gehoord hebben, maar toch koos u hem tot beste middenvelder ooit. Wie was André Van Herpe, basisspeler bij de Buffalo's in de jaren 50? 'Hij was de beste speler van de Gantoise.'

Technische begaafdheid, tactisch inzicht, een afgemeten pass, spelintelligentie en een sterke fysieke conditie. Dat was voetballer André Van Herpe in een notendop. Kortom, een complete speler, zoals trainer Edmond Delfour hem ooit noemde, een speler ook die 'het' zag en die met zijn passes voor voortdurende vleugelwisselingen zorgde.

Van Herpe voetbalde van 1952 tot 1962 in het eerste elftal van de Gantoise. Hij vormde er jarenlang een sterk team met onder meer keeper Mance Seghers (door u gekozen tot beste doelman ooit van KAA Gent), Norbert Delmulle, Richard Orlans, Roland Storme, Léon Mokuna en Maurice Willems. Met de Buffalo's werd hij tweede in de Belgische competitie in 1955 en driemaal derde (1954, 1957 en 1958). Van Herpe heeft ook 10 selecties voor de Rode Duivels op zijn naam.

Richard Orlans, zijn ploegmaat van destijds, omschrijft hem als 'iemand met vooral een lange pass, een goeie techniek én een werker; het was geen luierik'. De intussen overleden Léon Mokuna noemt hem onomwonden 'de beste speler van de Gantoise. Hij zorgde voor de verbinding tussen de verdediging en de aanval.'

Bekijk hieronder een filmpje met Richard Orlans en Léon Mokuna over André Van Herpe.

Oprichter minivoetbal

André Van Herpe werd geboren in 1933 in het Oost-Vlaamse Eine in een kroostrijk gezin. Toen zijn vader Jozef een job kreeg in de landloperskolonie in Merksplas, verhuisde het gezin naar de Antwerpse Kempen. Door zijn studies voor onderwijzer kwam André later echter in Gent terecht, waar hij nu, op bijna 87-jarige leeftijd, nog steeds woont samen met zijn vrouw Marth.

Zijn voetbalcarrière begon hij op 12-jarige leeftijd bij Merksplas SK. Eenmaal in Gent tekende hij voor La Gantoise, zoals KAA Gent toen genoemd werd.

Op zijn 28e verhuisde hij naar Racing Brussel en nog later naar Stade Kortrijk. Na zijn actieve voetbalcarrière richtte André Van Herpe samen met de Hongaarse oud-speler Endré Gaal en broeder Gilbert Van Hecke het minivoetbal op in België. Daarvoor stampte hij in de jaren 60 samen met zijn broers zelf een sporthal uit de grond in Melle. Door de populariteit van het minivoetbal kwamen er steeds meer voetbalzalen bij in het Gentse.

Van Herpe was dus niet alleen een belangrijk figuur in de geschiedenis van KAA Gent, maar hij stond ook mee aan de wieg van het zaalvoetbal in België.

