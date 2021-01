In de race om centrale verdediger Andreas Hanche-Olsen (23) speelde KAA Gent korter op de bal dan Standard. De nieuwbakken international moet de defensieve stabiliteit verhogen. 'Hij is heel volwassen voor zijn leeftijd.'

Het was sportief manager Tim Matthys die Andreas Hanche-Olsen wist te charmeren voor een nieuwe etappe in zijn loopbaan. KAA Gent was bovendien zijn eerste buitenlandse bestemming, want één van de drie zonen van arts Terje Peder Hanche-Olsen (56) leek vergroeid met Baerum, een voorstad van Oslo. Sinds zijn vijfde speelde Andreas bij Stabaek IF, waar hij na een inloopperiode bij de jeugd van Øvrevoll Hosle IL - in het oosten van de stad - op zijn negentiende debuteerde in de eerste ploeg. Na 124 competitieduels en 7 goals verruilde hij Scandinavië voor KAA Gent, waar Wim De Decker hem bij Cercle Brugge meteen voor de leeuwen gooide. Hanche-Olsen scoorde met het hoofd, maar ging mee ten onder in de collectieve malaise. De speeldagen daarop toonde de Noor zich een betrouwbare defensieve pion, die tegen RSC Anderlecht ook eens depanneerde als rechtsachter nadat Alessio Castro Montes uitviel door coronabesmetting. Net dat virus zorgde er ook voor dat de jeugdinternational sneller dan verwacht debuteerde bij de nationale ploeg. Met een zogenaamde B-ploeg dwong hij in de Nations League een 1-1-gelijkspel af bij Oostenrijk. 'Ik volgde die wedstrijd speciaal op tv om een beter beeld te krijgen van zijn capaciteiten', vertelt Rune Lange (43) in vlekkeloos Nederlands aan de telefoon. De ex-aanvaller van Club Brugge werkt tegenwoordig in een bank als krediet- en hypotheekspecialist. 'Andreas bevestigde daarbij alles wat ik vooraf had opgevangen over hem. Hij speelde een nagenoeg vlekkeloze wedstrijd tegen het onvoorspelbare woelwater Marko Arnautovic. 'Ik vond hem goed tackelen, fysiek sterk, explosief en een leidersfiguur. Als rechtsvoetige speelde hij centraal verdedigend aan de linkerkant, maar was hij voortdurend iedereen aan het coachen. Dat vond ik sterk. Qua verbaal vermogen moet dat een natuurlijk talent zijn, want bij Stabaek speelde hij al sinds zijn negentiende als aanvoerder. 'Hanche-Olsen maakte een heel betrouwbare indruk op mij. Ik zag een direct reagerende speler, die goed de verdediging organiseerde en ondanks zijn niet al te grote gestalte toch defensief en offensief bij hoge ballen heel secuur was. Zijn timing met het hoofd viel erg op. In balbezit oogde hij ook rustig en sereen, zijn inspeelpassen waren verzorgd. Hij kreeg ook goede quoteringen in de Noorse media. Andreas lijkt vertrokken en speelde zeker niet zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg. Hij zal nog kansen krijgen door die zakelijkheid in zijn spel.' Lange achterhaalde dat Hanche-Olsen naast een clubspeler vooral iemand is die heel goed weet wat hij wil. 'Andreas blijkt een man met een strak carrièreplan', lacht de Noorse oud-spits, die tussen 2001 en 2006 furore maakte bij blauw-zwart onder landgenoot Trond Sollied. 'Hij had blijkbaar vorig seizoen de kans om naar Hannover te verhuizen, maar weigerde dat aanbod. Liever wilde hij wachten op de juiste ploeg, die paste bij zijn persoonlijke ambitie. Om die reden sloeg hij eerder ook voorstellen uit Turkije en Griekenland af. Het voldeed niet aan zijn sportieve verwachtingen.' Zijn balgevoel ontwikkelde Hanche-Olsen niet alleen in het voetbal. Hij speelde ook handbal en het in Scandinavië populaire bandy, een soort ijshockey van elf tegen elf met een bal. Lange weet dat zijn ouders heel voetbalminded zijn en al van jongs af te horen kregen dat de kleine Andreas profvoetballer wilde worden. De ex-speler van Club Brugge beschouwt de overstap naar KAA Gent als een verstandige keuze. 'Voor de integratie en aanpassing van een Noor ligt Vlaanderen misschien toch iets gemakkelijker dan Wallonië', denkt Lange. 'Er is sprake van 800.000 euro transfersom. Een correcte prijs, gezien zijn leeftijd en zijn status van belofteninternational en als je weet dat hij iemand is die zo goed een team kan sturen. Leidersfiguren van 23 jaar in een verdediging... die vind je vandaag niet meer zo snel. 'Ik ben ervan overtuigd dat ze hem binnen drie jaar voor heel wat meer geld zullen doorverkopen aan een sterkere Europese competitie. Want Andreas maakt deel uit van een goede generatie van de U21 bij Noorwegen - waar hij een steunpilaar was - en zal bij KAA Gent, onder meer door die wedstrijden in de Europa League, nog sterker maar ook sluwer worden. Hij zal bij jullie wel de trukendoos leren openen om tegenstanders af te stoppen.' Torgeir Bjarmann (52), sinds april dit jaar sportief directeur van Stabaek IF, regelde de overgang van Hanche-Olsen naar KAA Gent. 'Wij zijn een kleine club aan de rand van Oslo, die het vooral moet hebben van zijn eigen jeugdacademie en de verkoop van onze betere spelers', aldus de voormalige centrale verdediger, die zich daarmee verontschuldigt voor het feit dat zijn ploeg niet meer is dan een middenmoter. 'Andreas was misschien niet onze meest getalenteerde jongere, maar wel eentje die op wilskracht zelf aan de weg timmerde. En daar nu, door die winnaarsmentaliteit, voor wordt beloond. 'Ik leerde hem kennen als een heel vastberaden en intelligente prof, die erg met zijn vak bezig is. Alles gebeurt aan honderd procent, dat legt hij zichzelf constant op. Zijn verantwoordelijkheidszin is groot. Andreas denkt eigenlijk altijd collectief, wat maakte dat hij uitgroeide tot kapitein. 'Wanneer hij kan uitvoetballen, dan zal hij het niet nalaten dat te doen. Maar soms durft hij ook wel eens de bal in de tribune te trappen, als het nodig is. Ik zie Andreas vooral als een moderne centrale verdediger, die hoog kan spelen, waardoor de rest van de ploeg hoog druk kan zetten op de helft van de tegenstander. En voor zijn leeftijd is hij heel volwassen. Door zijn no-nonsenseaanpak van meer daden dan woorden wacht hem een mooie toekomst. Ik zou niet verrast zijn, mocht hij ooit furore maken in Engeland, de droom van elke Noorse prof.'