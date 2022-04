De Deen is de tweede speler van een G5-club die dit seizoen in de prijzen valt. Bij de coaches volgt Hein Vanhaezebrouck zichzelf op.

Een spectaculairdere entree is moeilijk voor te stellen. In 650 minuten Pro League-voetbal heeft Andreas Skov Olsen al vier doelpunten gemaakt en zes assists gegeven. De belangrijkste wintertransfer van Club is er zelfs in geslaagd om wonderboy Charles De Ketelaere en de ietwat verbleekte ster Noa Lang in de schaduw te stellen. Hij werd zonder echte concurrentie uitgeroepen tot beste speler van maart, voor Majeed Ashimeru van Anderlecht en Deniz Undav, de topscorer van de competitie.

Bij de coaches was Hein Vanhaezebrouck de auteur van een onberispelijke prestatie in maart, waardoor zijn troepen konden dromen van een terugkeer naar de top vier. Hoewel de waarschijnlijk fatale uitschuiver tegen Cercle, die comeback vermoedelijk verijdeld heeft. Net als in februari staan Bernd Hollerbach en zijn sterke Kanaries derde op het podium, samen de andere foutloze trainer van deze maand, Alfred Schreuder en zijn Club Brugge, die aan momentum beginnen te winnen.

Het Palmares

SPELER VAN DE MAAND

Augustus 2021 : Dante Vanzeir (Union SG)

September 2021 : Nikola Storm (KV Mechelen)

Oktober 2021 : Dante Vanzeir (Union)

November 2021 : Deniz Undav (Union)

December 2021 : Sergio Gómez (Anderlecht)

Januari 2022 : Casper Nielsen (Union)

Februari 2022 : Hugo Cuypers (KV Mechelen)

Maart 2022 : Andreas Skov Olsen (Club Brugge)

COACH VAN DE MAAND

Augustus 2021 : Felice Mazzù (Union)

September 2021 : Bernd Hollerbach (STVV)

Oktober 2021 : Wouter Vrancken (KV Mechelen)

November 2021 : Jordi Condom (Seraing)

December 2021 : Vincent Kompany (Anderlecht)

Janvier 2022 : Felice Mazzù (Union)

Februari 2022 : Hein Vanhaezebrouck (KAA Gent)

Mars 2022 : Hein Vanhaezebrouck (KAA Gent)

