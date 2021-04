Sport/Voetbalmagazine had een uitgebreide babbel met Andrew Hjulsager, een van de revelaties bij KV Oostende dit seizoen. Een voorsmaakje.

Beleef je persoonlijk het beste seizoen uit je carrière?

Hjulsager: 'Dat denk ik wel. Ik zou nog beslissender kunnen zijn, met een beetje geluk en door soms betere keuzes te maken, maar ik krijg het vertrouwen van de coach. Hij gaf me veel verantwoordelijkheid en die neem ik.'

Hou je van die status?

Hjulsager: 'Ik weet dat ik een belangrijke speler ben. Dat kun je zien in de statistieken. Maar ik vind het leuk.'

Stel je je aan het begin van het seizoen een doel qua statistieken?

Hjulsager: 'Ik zeg altijd tegen mezelf dat ik vijftien beslissende acties wil maken, goals en assists samen. Een coach vertelde me ooit dat een goede middenvelder die cijfers zou moeten halen.'

Dat is dit seizoen gemakkelijker dan vorig jaar.

Hjulsager: 'Het is vooral gemakkelijker omdat we geen tachtig meter moeten lopen wanneer we de bal recupereren! (lacht) Je kunt het aantal ballen dat ik per wedstrijd krijg, en de posities waarin ik ze krijg, niet vergelijken met vorig jaar. Toen speelden we niet echt voetbal. We zaten in onze rechthoek te wachten en hoopten dat Fashion Sakala iets zou doen.'

Je zei dat je oorspronkelijk van plan was om één of twee seizoenen in België te spelen om terug op het goede spoor te komen. Dit is dus je laatste seizoen in Oostende?

Hjulsager: 'Ik wil het seizoen zo goed mogelijk afmaken en zien waar we eindigen. Over het volgende seizoen praat ik als het huidige voorbij is. Als je goed speelt, is er altijd belangstelling, maar ik probeer daar niet te veel aandacht aan te besteden.'

'Trouwens, in het voetbal is er altijd een groot verschil tussen interesse en wat er werkelijk op tafel komt. Ik heb er altijd voor gekozen om pas te gaan nadenken als ik iets voor me zie. Toen ik jonger was, maakte ik veel plannen. In de loop der jaren heb ik echter geleerd dat je sneller vooruit komt als je je concentreert op je prestatie in de volgende wedstrijd. Dat klinkt misschien cliché, maar op die manier krijg je kansen.'

Lees het volledige interview met Hjulsager in Sport/Voetbalmagazine van 14 april of in onze Plus-zone.

