Na 22 speeldagen wordt de kans steeds groter dat promovendus dit seizoen de titel kan pakken. Een van de belangrijkste spelers, naast spitsen Deniz Undav en Dante Vanzeir, is doelman Anthony Moris. Eleven Sports zocht hem op.

Nu Union zich zo manifesteert als titelkandidaat, mogen we dan nog wel spreken van 'de kleine promovendus'?

Anthony Moris: 'Wat me dit seizoen al het meest geërgerd heeft, is dat mensen blijven zeggen dat we voort blijven gaan op het elan van vorig seizoen. Ik vind dat een gebrek aan respect voor het werk dat we vorig seizoen deden, want 1B is een overschatte competitie. Vier keer tegen dezelfde tegenstander speken, is niet zo eenvoudig. Toch domineerden we de competitie van begin tot eind. En als je dan ziet dat we met dezelfde 11 spelers het seizoen begonnen tegen Anderlecht en die partij ook wonnen, dan denk ik dat je Union nu wel serieus mag nemen. Deze spelers zijn gewoon echt goed.'

Enkele spelers, waaronder Vanzeir en Undav, trokken de laatste maanden al heel wat aandacht. Maar ook jij bent aan een uitstekend seizoen bezig met negen clean sheets, de meeste in de Jupiler Pro League. Hoe verklaar je dat dan toch niemand lijkt te vertrekken in januari? Is er een pact tussen de spelers?

Moris: 'Nee, dat van dat pact komt uit een of andere krant, maar is absoluut niet waar. Het is de directie die ons dat vroeg. Zolang het verhaal niet af is, willen we geen spelers zien vertrekken. We doen het met deze groep tot het einde van het seizoen. En ik denk dat iedereen dat wel begrepen heeft, want we zijn bezig aan iets unieks. Er zijn nog twaalf wedstrijden te gaan om ons te kwalificeren voor play-off 1, wat aan het begin van het seizoen absoluut niet het doel was. Iedereen weet waar we naartoe willen en daar doen we ook alles voor.'

Tijdens de wintermercato vertrok er nog niemand, maar kwamen er wel enkele namen bij. Is Union nu nog beter dan bij het begin van het seizoen?

Moris: 'Als je de luxe hebt om een speler via Brighton binnen te halen die 10 miljoen euro kostte, dan is het de bedoeling dat je als club blijft grote stappen neemt. Maar de gezonde concurrentie doet de groep goed. Het is nodig dat spelers die er al zijn en spelen ook wakker blijven en ik denk dat de boodschap goed aangekomen is. Nu is het aan ons om hen zo snel mogelijk te integreren. We hadden al de kans om twee nieuwkomers ook tijdens de stage mee te hebben waardoor we ze konden leren kennen en dat ze onze werking snel konden leren. Zo gaan we hen ook snel zien schitteren op het veld.'

Bekijk de volledige reportage met Anthony Moris op Eleven Sports tijdens de voorbeschouwing op Club Brugge-Union.

