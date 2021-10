De Luxemburgse doelman speelde eerder voor Standard, STVV, KV Mechelen en Virton. Momenteel is hij titularis bij seizoensrevelatie Union.

Union heeft de beste verdediging in1A en Union staat aan de leiding in de competitie. Had je zo'n seizoensbegin verwacht? Anthony Moris: 'We wisten dat we het niveau zouden aankunnen, want de basis was er. We speelden een uitstekend seizoen in 1B en er zit kwaliteit in de kern. Het klopt dat het op dit ogenblik nog beter gaat dan verwacht, maar als je daar na elf wedstrijden staat, dan is dat een teken dat je het ook verdient. Zeker omdat we al tegen de meeste topploegen gespeeld hebben. Al komen er nog lastige wedstrijden aan met verplaatsingen naar Eupen en Gent en thuis tegen Charleroi.'Je bent 31 en buiten een korte periode in Mechelen is het de eerste keer dat je echt titularis bent in eerste klasse. Zie je dat als een revanche? Moris: 'Neen, helemaal niet. Ik zie het als een beloning voor mijn werk. Dat het voor mij niet eerder gelukt is in eerste klasse, komt ook door twee zware blessures. Daardoor is het bij KV Mechelen slecht afgelopen. Ik heb toen beslist om af te zakken naar de eerste amateurklasse en bij Virton te tekenen ( in 2018, nvdr). Daarna heb ik een goed seizoen gespeeld in 1B en vorig jaar speelde ik daar kampioen met Union. Maar ik heb nooit getwijfeld, ik was er diep van overtuigd dat het zou lukken. Door naar Virton te gaan wilde ik weer plezier in het spel krijgen, op het veld staan, zoals ik dat kon met de nationale ploeg van Luxemburg. Maar daarnaast had ik ook de ambitie om snel weer naar 1A te kunnen.'Welke ambities mag Union dit seizoen koesteren volgens jou? En heb je ook persoonlijke doelstellingen? Moris: 'Onze eerste ambitie is het behoud. Maar na onze recente resultaten zou het stom zijn om niet hoger te mikken. De goesting komt terwijl je eet en ook al hebben we al goed gegeten, er kunnen nog wel enkele gangen bij. Waarom niet voor een plaats in de top acht gaan? Mijn enige persoonlijke ambitie is plezier hebben en mijn ploegmaats helpen, op en naast het veld. Door de ervaring die ik in mijn interlands heb opgedaan is dat een rol die ik met plezier speel. Dat lijkt me belangrijker dan individuele doelstellingen. Alleen kun je ook niets bereiken.'Sinds vorig jaar hebben jullie een zeer trefzekere aanval. Vanzeir en Undav maken samen 62 procent van de goals van Union in 1A. Ben je niet bang dat de machine ontregeld geraakt als zij eens een dip kennen? Moris: 'Neen, daar maak ik me geen zorgen over. Om te beginnen omdat we andere spelers hebben die indien nodig hun taak kunnen overnemen, zoals Felipe Avenatti, die veel ervaring heeft, of de Japanner Kaoru Mitoma, die tijdens enkele geslaagde invalbeurten al getoond heeft dat hij ons veel kan bijbrengen. We hebben alleszins het nodige potentieel. En als de machine stokt, dan moet de ploeg zich collectief heruitvinden. We hebben daar genoeg kwaliteit voor in onze kern.'Je bent sinds 2014 international. Vorige week verloor je met Luxemburg tegen Portugal (5-0) en Ronaldo maakte een hattrick. Hoe is het om tegen CR7 te spelen? Moris: 'Het klinkt misschien arrogant, maar op zich maakt dat niet meer indruk dan een match tegen pakweg Seraing. Het blijft uiteindelijk een spel van elf tegen elf. Natuurlijk is Cristiano Ronaldo een wereldster, maar het was al de vierde keer dat ik met Luxemburg tegen hem speelde. We zitten trouwens in elke voorronde voor een WK of een EK in een groep met minstens één topland, dus het wordt een gewoonte om tegen grote vedetten te spelen.'