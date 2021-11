Union is de verrassende koploper in de Jupiler Pro League. Sport/Voetbalmagazine ging spreken met doelman Anthony Moris. De Luxemburger had het daarin onder meer over het succes van de club en de impact van coach Felice Mazzù.

Had je durven te denken dat jullie eerste zouden staan in eerste klasse?

Anthony Moris: 'Dat niet, maar ik wist wel dat we in 1B een winnaarsmentaliteit geïnstalleerd hadden. Dit team is gewend geraakt aan winnen en weet hoe we moeten spelen om te winnen. De zege op Anderlecht was de klik die ons liet realiseren hoe goed we konden zijn. Vergeet niet dat behalve Guillaume François, Damien Marcq en ikzelf amper iemand ooit in eerste klasse had gevoetbald.'

Zelfs jij telde bij de start van het seizoen meer wedstrijden met de nationale ploeg van Luxemburg (28) dan wedstrijden in eerste klasse (27).

Moris: 'Onlangs verzuchtte Ismaël Kandouss dat, wanneer er vroeger tussen hem en een andere speler moest gekozen worden en zijn kansen op fiftyfifty leken te staan, men altijd de andere koos. Ik heb hem geantwoord dat er maar één manier is om daarmee om te gaan: blijven hard werken en in jezelf geloven.'

Wat kunnen de andere clubs van het succes van Union leren?

Moris: 'De keuze om een winnend elftal samen te houden en enkel een paar nieuwe spelers toe te voegen in plaats van met een kern van 35 man elke week de ploeg om te gooien. Wij hebben een van de kleinste kernen in 1A maar die is goed samengesteld. Knap ook hoe de trainer ons aanpakt. Men roept altijd maar dat men hard en lang moet trainen, maar Felice durft ons al eens drie dagen vrij te geven. Het mentale, psychologische aspect van zo'n groep is heel belangrijk.'

Hoe anders is Mazzù in vergelijking met je vorige trainers?

Moris: 'Hij staat erg dicht bij zijn spelers en behandelt de jongste speler hetzelfde als de ervaren titularissen. Of je nu speelt of niet, iedereen hier voelt het vertrouwen dat de trainer in hem heeft en wil daar ook iets voor teruggeven.'

Onlangs verscheen nog in de pers hoe weinig het verzamelde basiselftal van Union van dit seizoen gekost heeft. Niet eens twee miljoen euro.

Moris: 'Union trekt geen voetballers aan, maar mensen. Elke persoon hier moet passen binnen de criteria die de club belangrijk vindt en niet alleen binnen het sportieve plaatje. Iedereen die hier is, is een topmens. De club vergist zich niet in haar keuzes. Als je de beste speler ter wereld haalt maar die kan zich niet integreren, dan zal hij nooit het beste van zichzelf geven.'

Vrees je geen uittocht straks?

Moris: 'We hebben met alle spelers afgesproken dat iedereen ten minste tot het einde van het seizoen blijft.'

Je beleeft nu een sprookje. Welke sportieve dromen heb je nog?

Moris: 'Kampioen worden in België, Europees voetballen en met Luxemburg deelnemen aan een groot toernooi.'

Lees het volledige interview met de keeper van Union deze week in Sport/Voetbalmagazine.

