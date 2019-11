Club Brugge heeft penaltymisser Mbaye Diagne gestraft voor het penalty-incident tegen PSG van woensdag in de Champions League. Een zware boete en een wedstrijd in de tribune zijn zijn deel.

De 28-jarige Senegalees wordt door coach Philippe Clement gepasseerd na zijn gemiste strafschop woensdag op het veld van PSG. De aanvaller eiste toen zelf het leer op, terwijl aanvoerder Hans Vanaken bij Club de vaste strafschopnemer is. Vervolgens trapte hij de elfmeter zwak binnen handbereik van Keylor Navas.

De pijnlijke misser, met nog een kwartier te spelen, brak Club Brugge zuur op want het duel in het Parc des Princes eindigde op 1-0 waardoor Club naast een verdiend punt greep. Na afloop kwam het volgens verschillende media tot een fikse ruzie in de Brugse kleedkamer. Diagne zelf hield het op Instagram bij een korte verontschuldiging.

'Na twintig jaar Club Brugge weet ik waar deze club voor staat, wat het dna van Club is. Een strenge sanctie is op zijn plaats. Diagne zit niet in de selectie voor zondag en de komende weken en maanden zal ikzelf de beslissing nemen op basis van hoe hij zich gedraagt', verduidelijkte Clement. 'Daarnaast volgt ook een zware financiële sanctie.'

Club Brugge, de autoritaire leider in de Jupiler Pro League, trekt zondagnamiddag (14u30) naar de Bosuil voor een duel tegen Antwerp op de vijftiende speeldag. Clement zei op de persbabbel te betreuren dat het in de media 'alleen maar over die ene minuut ging' terwijl zijn ploeg in Parijs een uitstekende prestatie had geleverd. 'Ik ben heel trots op wat wij in die 94 minuten hebben laten zien tegen een van de beste drie ploegen in Europa. Het was lang geleden dat een Belgische ploeg op dat niveau had gepresteerd. Het is dan ook heel spijtig dat daarover niet wordt gesproken. Het gaat allemaal over één minuut waarin een speler een heel domme fout maakt en een foute reactie heeft, die jammer genoeg gevolgen heeft voor het resultaat.'

Volgens Clement heeft de spelersgroep het incident inmiddels achter zich gelaten. 'Gisteren heb ik individuele gesprekken gehad met heel wat spelers, bij wie Diagne. Hij heeft mij en de spelers uitvoerig zijn excuses aangeboden. Voor de groep is het verhaal hiermee voorbij. De spelers zijn nu alleen nog bezig met het winnen van wedstrijden, zoals we altijd hebben gedaan.'