In de zomer betaalde Club er nog drie miljoen voor, na slechts 13 professionele wedstrijden, en vorige week werd hij nog de jongste doelpuntenmaker van blauw-zwartc ooit (17 jaar en 21 dagen). Maak kennis met Antonio Nusa, het fenomeen dat Club rustig onthult aan de rest van de Jupiler Pro League.

Nadat de bal in een door Anthony Moris leeg gelaten doel verdween en zo de overwinning veiligstelde voor Club Brugge, dachten de Unionsupporters al meteen aan revanche in Brugge. In de perstribune ging de discussie nog even over potentieel buitenspel, maar niemand schonk aandacht aan de maker van de 0-2, Antonio Nusa, die zijn eerste maakte voor Club Brugge op het meest cruciale moment van het seizoen.

...

Nadat de bal in een door Anthony Moris leeg gelaten doel verdween en zo de overwinning veiligstelde voor Club Brugge, dachten de Unionsupporters al meteen aan revanche in Brugge. In de perstribune ging de discussie nog even over potentieel buitenspel, maar niemand schonk aandacht aan de maker van de 0-2, Antonio Nusa, die zijn eerste maakte voor Club Brugge op het meest cruciale moment van het seizoen.Afgelopen zomer zorgde de prijs van zijn transfer, net als die van Owen Otasowie (4 miljoen euro, na slechts 7 professionele wedstrijden), voor opschudding. Maar Club laat hem nog niet meteen los op de Belgische velden. Het weet exact hoe het zijn nieuwste juweel rustig moet brengen, in de schaduw van het eerste elftal.Snel opgeklommen in NoorwegenAntonio Nusa, geboren in het jaar van de laatste landstitel (2005) van Club onder leiding van Trond Sollied, groeide op in de zuidelijke buitenwijken van Oslo, waar hij het voetbal ontdekte op het terrein van amateurclub Langhus. Op 13-jarige leeftijd stak de Noor van Nigeriaanse afkomst via zijn vader de hoofdstad over en nam zijn intrek in het trainingscentrum van eersteklasser Stabaek. Naast Kristian Arnstad (twee jaar ouder dan hij en nu hip bij Anderlecht) werd Antonio's talent meteen opgemerkt in een van de grootste jeugdopleidingen van Noorwegen.Met op zijn veertiende al een contract bij Nike en een jaar later ook een profcontract bij Stabaek, sloeg Nusa heel snel heel wat stappen over. Uiteindelijk maakte hij ook al in mei 2021 zijn debuut in de Noorse eersteklasse, net na zijn zestiende verjaardag.In een paar weken tijd veranderden zijn carrière en leven volledig. Met een prachtig doelpunt van buiten de zestien scoorde de tiener een maand later ook al zijn eerste goal voor de club. En drie dagen later werd hij met zijn dubbele treffer met links, nochtans zijn mindere voet, de op één na jongste speler in de Noorse eerste klasse die tweemaal wist te scoren in een wedstrijd... na Martin Odegaard. De Noorse pers had een nieuw fenomeen ontdekt. 'We weten wat hij eerder al bij de jeugd liet zien, dus het verbaast me niet meteen', vertelde Gunnar Halle, bondscoach van de nationale U16 toen aan de Noorse omroep NRK. 'Maar dat hij het zo snel doet, in de A-ploeg tegen veel betere tegenstanders, dat zegt veel.'De Scandinavische NeymarIn het bleke team van Stabaek, toen vechtend voor het behoud (en daarna ook gedegradeerd), was de impact en de aantrekkelijke speelstijl van Nusa een van de zeldzame lichtpuntjes voor de supporters. 'Hij kan alles met een bal: uitdagen, dribbelen, chaos creëren, ... Maar zijn afwerkingskwaliteiten zijn wat hem echt onderscheidt van andere spelers van zijn leeftijd', betoogt Halle opnieuw.Vooral op zijn gemak in een rol van valse vleugelspeler, waar hij zijn snelheid, flexibiliteit en dribbelkunstjes kan laten spreken, citeert Nusa graag Neymar wanneer hij zijn idolen noemt. 'Alles bij elkaar genomen zijn er inderdaad overeenkomsten met Neymar in de manier hoe hij beweegt en met de bal omgaat', gaf Mats Solheim, zijn teamgenoot bij Stabaek, toe in het Noorse dagblad Aftenposten. Zijn coach, Jan Jönsson, die maandenlang aandacht besteedde aan zijn ontwikkeling, was verrast door de snelle volwassenwording van zijn poulain, zowel op als naast het veld. 'Soms wil zo'n speler steeds meer en meer kunstjes tonen, waardoor het allemaal te veel wordt', legde hij uit aan Aftenposten. 'Maar Antonio weet de juiste balans te vinden en gebruikt zijn techniek verstandig, want hij kan het spel goed lezen en staat altijd met juiste ingesteldheid op het veld. Hij is al erg volwassen wijs voor zijn leeftijd.'Van de Noorse meren naar de Brugse kanaaltjesNa twee opeenvolgende basisplaatsen was de jonge Noor in de zomer van 2021 niet meer weg te denken uit de ploeg van Stabaek. 'Zijn prijs stijgt met de minuut', titelde NKR. Vooral Engelse clubs, met Arsenal aan kop, informeerden naar Nusa. Maar op de laatste dag van de zomerperiode was het toch Club Brugge dat hem naar België wist te lokken. De entourage van de speler werd overtuigd door de grote interesse van blauw-zwart, dat hem meerdere keren kwam scouten in Noorwegen zelf. Drie maanden na zijn debuut voor de club, werd Nusa zo al meteen de derde duurste transfer ooit van Stabaek, want Club legde zo'n 3 miljoen euro voor hem neer. 'We wilden hem niet verkopen, maar als zo'n bod passeert, kunnen we geen neen zeggen', vertelde technisch directeur Jon Tudold in Aftenposten na de transfer.In zijn bijna nieuwe kleuren (Stabaek speelt ook in blauw en zwart) ging de jonge Noor terug naar zijn leeftijdscategorie. Club wil namelijk dat Nusa eerst een belangrijke pion wordt voor Club NXT. Met de Youth League en de race om een plaats bij de eerste vier, en dus een plekje komend seizoen in 1B, was de inzet groot voor de troepen van Rik De Mil. Over het algemeen waren er dit seizoen dan ook weinig wissels tussen de A-ploeg en de U21 van Club, waardoor Nusa dus bijna volledig werd ingezet in de beloftenploeg en daar ook op meerdere posities uitblonk. Na de beker opnieuw stilMet enkele korte uitspraken in de pers beweren de medewerkers van Philippe Clément en vervolgens Alfred Schreuder herhaaldelijk aandachtig te blijven voor zijn prestaties. In het eerste elftal debuteerde de U18-international twee maanden na zijn komst tegen KMSK Deinze, in de Beker van België. Met een invalbeurt 30 minuten voor tijd, toonde hij meteen wat hij in zijn mars heeft. Na een mooie run leverde hij de pre-assist aan voor het doelpunt van Bas Bost (3-0). Philippe Clement gaf er echter de voorkeur aan om na de wedstrijd de verwachtingen te temperen. 'We moeten kalm blijven en hem laten groeien', zei hij.Sterker nog, in de competitie werd de Noor uiteindelijk maar vier keer opgeroepen en kwam hij half februari slechts één keer op het veld, een handvol seconden tegen Charleroi.What's NXT?Nadat het al vroeg werd uitgeschakeld in de Youth Leagye - tegen alle verwachtingen in verloor het met 3-2 van Midtjylland, ondanks een dubbele treffer van Nusa - maakte Club NXT het zichzelf nog knap lastig in het slot van de beloftencompetitie. De Bruggelingen wisten hun derde plaats in de competitie pas op de allerlaatste speeldag, begin mei, veilig te stellen.Nadat de terugkeer in 1B eenmaal was verzekerd, integreerde Alfred Schreuder enkele jongeren in de selecties voor de play-offs. Nusa belandde dus een jaar nadat hij nog streed voor behoud in Noorwegen ineens voor de titel in België met blauw-zwart.Tegen Union opende hij dan ook zijn rekening bij de grote jongens en dat pas bij zijn achtste balcontact ooit in onze competitie. Een surrealistische statistiek, maar de doorbraak van een talent dat haast heeft om mee te doen bij de allergrootsten. 'Hij heeft een mooie toekomst voor zich', jubelde Simon Mignolet aan het einde van de wedstrijd. 'Tijdens de trainingen zie je dat hij ongelooflijk getalenteerd is.' Nusa kwam de volgende twee wedstrijden (tegen Union en Antwerp) echter niet meer van de bank.De komende transfers (zowel inkomend en uitgaand), evenals de keuze van de nieuwe coach, moeten nu duidelijk maken wat Club Brugge van plan is met zijn Noors goudklompje volgend seizoen. Gaat hij de concurrentie aan om een plekje in de basisploeg van de nieuwe kampioen of sturen ze hem toch naar de beloften om ervaring op te doen in D1B? Op dit moment lijkt de tweede optie het meest waarschijnlijk. Gezien de ambities en de offensieve armada van Brugge, is het moeilijk voor te stellen dat hij volgend jaar september al naar een startplaats bij de grote jongens zal weten te versieren. Ook al hebben de voorbije jaren de talenten die uit de Noorse eerste klasse kwamen (Berge, Thorstvedt, Kara, Hanche-Olsen, Diatta, om er maar een paar te noemen), bewezen dat het verkeerd is om een jongen als Nusa zomaar te onderschattenDoor Thibault Debrus